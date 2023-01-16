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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.23 12:00

На север или с севера? В Мурманской области за год количество вакансий с переездом увеличилось в 2,5 раза

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, в каких городах Мурманской области проще всего найти работу с переездом, в каких сферах количество данных предложений выросло, а где наоборот упало.

По сравнению с прошлым годом на рынке труда Мурманской области количество вакансий, предлагающих переезд, увеличилось в 2,5 раза. Наиболее заметное увеличение числа вакансий с переездом за год зафиксировано в строительной сфере (в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и в транспортной сфере (увеличение в 1,4 раза). С другой стороны, в ряде сфер наблюдается снижение вакансий, предлагающих переезд. Например, в сфере производства (снижение в 1,1 раза), а также в сфере медицины (снижение в 1,3 раза).

С начала зимы чаще всего переезд в Мурманской области предлагают продавцам, врачам, товароведам, инженерам в такие города, как Мурманск (46% вакансий), Апатиты (11%), Кировск (9%). Предложения переезда почти не встречаются в городах: Полярный, Гаджиево, Снежногорск, п.г.т.. Молочный.

В свою очередь местные соискатели тоже достаточно активно мониторят рынок труда и ищут работу с возможностью переезда. Так, за декабрь на hh.ru размещено более 2700 резюме, в которых соискатели выражают готовность переехать в другие города. В основном рассматривают возможность переезда по работе менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, руководители проектов, а также начальники производств.

Средняя ожидаемая заработная плата соискателей, рассматривающих возможность переезда составляет 70000 рублей, что на 15000 рублей выше средней ожидаемой зарплаты специалистов, желающих работать в Мурманской области.

Топ-5 вакансий в Мурманской области с возможностью переезда:

  1. Старший преподаватель на кафедру технологические машины и оборудование, до 130 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/72146117;
  2. Врач терапевт, до 190 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/73392164;
  3. Врач психиатр-нарколог, до 150 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/73436041;
  4. Администратор гипермаркета, до 56 500 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/72165863;
  5. Врач-офтальмолог, от 130 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/73319472.

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