«На Севере - Весна!», а в России - Масленица

В этом году Масленицу в России отмечают с 28 февраля по 6 марта. А вот в Мурманске на улице Воровского с 26 февраля начала работу ярмарка «На Севере - Весна!». Радовать северян она будет до 8 марта.

Северян и гостей Заполярья ждут лавки с едой и напитками, сувенирами, товарами местных производителей, развлекательная программа, тематические фотозоны, гигантский надувной аттракцион «Матрешка», душевные открытки и памятные фотографии. Всех, кто хочет ярко встретить Весну, ждут на ярмарке с 11.00 до 19.00.

Во многих городах на Масленицу организуют народные гуляния. В последний день масленичной недели в парках и на площадях сжигают чучело, олицетворяющее собой зиму. Раньше считалось, что от размера и силы костра зависит, когда придёт весна, а пепел развеивали по полям, чтобы урожай был хорошим.

В эти дни принято всю неделю печь блины и угощать ими родных и близких. Считается, что чем больше съешь блинов, тем счастливее будет год.

В Масленицу православные не едят мясо, им дозволены только молочные продукты и рыба. Накануне Великого поста, в Прощённое воскресенье, верующие просят прощения у близких и друзей.