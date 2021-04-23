«На Севере – чисто!»: волонтеры Единого волонтёрского центра присоединятся к Всероссийскому субботнику

В предстоящую субботу волонтеры регионального Единого волонтерского центра присоединятся к всероссийскому субботнику, в рамках которого в городах и посёлках Мурманской области северяне наведут порядок на детских площадках, общественных пространствах, во дворах и у водоёмов.

Более 40 волонтёров Единого волонтерского центра проведут уборку социально значимых локаций в Мурманске, в том числе территорий возле Центра социальной помощи семьи и детям и роддома №1. Акция пройдет под лозунгом «На Севере – чисто!» при активной поддержке комитета молодёжной политики региона.

Напомним, в ходе всероссийского субботника жителям области расскажут об условиях участия в народном голосовании за объекты благоустройства. Напомним, отдать свой голос северяне смогут с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 51.gorodsreda.ru. На голосование выдвинуты объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях Кольского Заполярья: ЗАТО Александровск и Североморск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе, Печенгском муниципальном округе. В голосовании сможет принять участие каждый житель Мурманской области.

По вопросам электронного голосования в регионе начала работу горячая линия. Операторы принимают звонки по номеру (8152) 56-65-64 ежедневно с 9.00 до 21.00. Северян консультируют по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, рассказывают о том, как можно внести свой вклад в развитие своего города.