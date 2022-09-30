На Севере – кино! Мурманский областной краеведческий музей приглашает на марафон «Арктическое кино»
Показы проходят в рамках реализации международного культурного проекта «Северный характер», который реализует продюсерский центр «Северный характер».
Расписание показов:
2 октября – документальный фильм «С надвинутым на глаза небом». Благотворительный фонд «Антон тут рядом», г. Санкт-Петербург. (12+)
9 октября - короткометражный мультфильм — «Дети Арктики». АНО Центр «Арктические инициативы», г. Москва. (0+)
16 октября - документальный фильм «Краткое пособие по воспитанию тюленей». ООО «Продюсерский центр «Молодёжные инициативы», г. Москва, Россия, 2021. (6+)
23 октября - документальный фильм «Царь горы». Студия «Волшебная гора», г. Москва. (12+)
30 октября - документальный фильм «Повелитель времени». Телекомпания «GOLD MEDIUM - ГОЛД МЕДИУМ», г. Москва. (6+)