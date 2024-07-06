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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.24 08:45

«На Севере – лето!» – культурная акция успешно стартовала в Мурманске

Атмосфера веселья и радости царит во всех культурно-досуговых учреждениях, музеях и библиотеках Мурманской области. Для юных северян и их родителей проводятся уличные праздники с подвижными играми, квестами, познавательными викторинами и творческими мастер-классами.

Солнце, отличное настроение и зажигательные танцы под весёлую музыку, рисунки мелками на асфальте, фигурные воздушные шары, аквагрим, зооуголок на базе областной «Кировки» и познавательные программы.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в июне северяне проводили время не только активно и весело, но и с пользой. В областной детско-юношеской библиотеке прошёл весёлый тренинг на командообразование, а накануне Дня России взрослые и дети проверили, насколько хорошо они знают родную страну. Для любителей творчества работали летние мастерские.

Учреждения культуры активно участвуют в организации досуга летних детских лагерей. Продолжают сотрудничать с центром гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Уже получено много позитивных отзывов северян, поэтому, конечно, яркие и интересные уличные активности продолжатся до конца лета, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

В июле юных северян ждёт ещё масса интересных активностей – читальный зал под открытым небом от областной детско-юношеской библиотеки, уличные пленэры областного художественного музея в самых живописных местах города и прогулка «Мурманск архитектурный!», а также экскурсии областной «Научки»: «Тёплые истории для озябшего туриста», «Мурманск. Литературные истории» и «История Мурманска за 1000 шагов».

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279576%2Fwall-139605315_27327

Комментарии

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Последние комментарии

Давид Осипович
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Антон
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Так держать
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Tatuana
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