«На Севере – лето»: 20 июня в Мурманске пройдут мероприятия для детей и взрослых

В Мурманске в субботу в рамках акции «На Севере – лето» пройдут мероприятия для детей и взрослых.

Акция «На Севере – лето» стартовала в нашем регионе 13 июня по инициативе губернатора Андрея Чибиса и продлится всё лето. Мероприятия проходят во всех муниципалитетах области: выставки, уличные активности, мастер-классы, шахматные турниры, игротеки, познавательные прогулки, творческие мастерские, концерты, квесты и экскурсии. Флагманская площадка акции традиционно развернута в центре Мурманска на улице Воровского.

В 10.00 состоится IX Городской конкурс рисунков на асфальте «Радуга ярких красок» (Детский городок «Сказка», просп. Героев-североморцев). В этом году конкурс посвящён Дню музыки: юным художникам предстоит изобразить мелодии, ритм и настроение, которое дарит музыка. Рисовать можно одному, с друзьями или в команде. В 11.00 начнётся спортивно-развлекательная программа «Игровой калейдоскоп» с эстафетами и весёлыми стартами (подробнее: https://nashsever51.ru/afisha/45957).

В 11.00 на улице Пушкинская около Мурманского областного дворца культуры им. С.М. Кирова стартует спортивно-игровой праздник «СпортЛето». Мероприятие пройдёт в рамках детских оздоровительных лагерей при школах Мурманска (подробнее: https://nashsever51.ru/afisha/46303).

А в 14.00 на улице Октябрьская, 21 (сбор у библиотеки) состоится краеведческая прогулка «Городские истории» от Мурманской «Блиновки». Пешеходная экскурсия посвящена одному из красивейших мест Мурманска – территории вокруг Семёновского озера. Участники узнают историю появления Культурно-паркового комплекса имени О.П. Найденова, прежнее название озера и легенду, связанную с французским ароматом и Кольским Севером. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8152) 42-01-74 (подробнее: https://nashsever51.ru/afisha/43908).

Сотрудники Центра современной культуры и творчества на улице Зои Космодемьянской, 2а с 15.00 проведут конкурс рисунков на асфальте «Мои каникулы» (подробнее: https://nashsever51.ru/afisha/45951).