«На Севере – лето», или Яркая суббота с «Кировкой»

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова 9 августа приглашает всех на летнюю творческую площадку «Открытая сцена» в рамках региональной акции «На Севере – лето», объединяющей самые яркие мероприятия учреждений культуры региона.

Для мурманчан и гостей города подготовлены концерты, мастер-классы, квесты, игровые и развлекательные программы.

Как сообщает vk.com/odkkirova, в субботу на улице Воровского в 14.00 для юных мурманчан на летней площадке состоится игровая программа «Улыбка полярного дня». В программе: спортивные игры, эстафеты, большой «Дартс», мега «Дженга» и многое другое.

А в 16.00 на площадке «Открытая сцена» стартует насыщенная программа выходного дня: мастер-классы по жонглированию и современной хореографии от участников коллективов Мурманского областного Дворца культуры цирка «Комплимент» и ансамбля эстрадного танца «Форсаж», а также сольное выступление DJ Energy.

Фото и видео: https://vk.com/video-23902826_456241756