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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 08:45

«На Севере — лето!»: с 5 июля стартует флагманская площадка акции в Мурманске

Во всех муниципальных образованиях Мурманской области успешно реализуется программа летней региональной акции «На Севере — лето!». С начала июня более 66 тысяч жителей региона уже стали участниками 800 разнообразных мероприятий. В программе — концерты, творческие мастер-классы, увлекательные квесты и семейные праздники, рассчитанные на аудиторию всех возрастов. Центральной площадкой акции в Мурманске стал Центральный сквер у областного Дворца культуры имени С.М. Кирова.

С 5 июля по выходным дням гостей ждёт насыщенная программа мероприятий. Особого внимания заслуживает формат «Открытая сцена», запланированный на 5 и 19 июля. Напомним, творческие коллективы и индивидуальные исполнители (12+) могут подать заявки на участие через официальную группу ДК Кирова в социальной сети «ВКонтакте» или по электронной почте: orsp_kirovka@mail.ru.

Так, 5 июля в Центральном сквере Мурманска с 12.00 до 14.00 юных северян и заполярные семьи ждёт игровая программа «Улыбка полярного дня» (0+) от специалистов областной «Кировки» с весёлыми конкурсами и загадками, а также спортивные игры, эстафеты, большой «Дартс», мега «Дженга», «Лабиринт Колобка», настольная игра «Бродилка».

А с 14.00 до 16.00 состоятся открытые пленэры (12+) от областного художественного музея. Участникам предлагается создать летние городские пейзажи. Количество мест ограничено, запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. Встреча участников в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, 3, 2 этаж) в 13.45. Доступно посещение по федеральной программе «Пушкинская карта».

В 14.30 – квест-прогулка «Мурманск – город Супергерой» (6+) от специалистов областного краеведческого музея с увлекательным рассказом об истории города. Сбор группы – в сквере у фонтана.

В 16.00 – ещё одна экскурсия от краеведческого музея – «Мурманск – Ворота Арктики». Сбор группы – в сквере у фонтана.

С 16.00 до 18.00 – состоится «Открытая сцена». Здесь выступят первые творческие коллективы и яркие личности. С 16.00 до 17.00 куратор проекта «Заполярный бал» Татьяна Пучкова разучит со зрителями элементы исторических танцев. С 17.00 до 18.00 балетмейстер ансамбля бального танца «ОниОна» Дмитрий Зотов поможет постигнуть азы бальных танцев. Здесь же прозвучат лирические песни о любви и Кольском крае в исполнении Андрея Макарова.

6 июля программа в Центральном сквере продолжится. С 12.00 до 13.00 – встреча с участниками кинологического клуба «Романов на Мурмане» (6+), где можно пообщаться с четвероногими друзьями и узнать об их воспитании и правильной дрессировке.

С 13.00 – «Библиопикник» от специалистов областной детско-юношеской библиотеки. Гостей ждут увлекательные настольные игры, чтение журналов и книг по тематике игр.

В 12.00 – познавательная прогулка «История Мурманска в 1000 шагах» (12+) от областной «Научки». Здесь участники услышат рассказ об истории столицы Кольского Заполярья, который будет дополнен фотоснимками знакомых зданий и улиц прошедших эпох. Сбор группы – в сквере у фонтана.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, мероприятия акции будут проходить в сквере каждые выходные. Актуальное расписание можно уточнить в официальной группе Министерства культуры Мурманской области, в пабликах областных учреждений культуры и в афише на портале «Наш Север». В случае неблагоприятных погодных условий события могут быть перенесены в помещения учреждений культуры.

Напомним, акция «На Севере — лето!» была инициирована губернатором Андреем Чибисом в 2024 году с целью организации комфортного и разнообразного досуга для жителей региона всех возрастов в период короткого северного лета.

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