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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 18:00

«На Севере — лето»: с начала июня более 35,5 тысячи северян посетили культурные мероприятия в рамках региональной акции

Во всех муниципалитетах Кольского Заполярья проходят мероприятия в рамках масштабной региональной акции «На Севере — лето». Так, с начала июня уже прошло более 400 событий, которые посетили свыше 35,5 тысячи северян. Это народные гуляния, концерты, развлекательные программы, большие семейные выходные, квесты, экскурсии, пленэры и многое другое. Мероприятия проходят как на открытых уличных площадках, так и на базе региональных учреждений культуры.

В июле акция продолжается. Стоит отметить, что программа рассчитана на северян всех возрастов, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Например, 8 июля молодёжь приглашают на мастер-классы по оказанию первой помощи в Полярных Зорях, а 31 июля на мероприятие по созданию капсулы времени в Мончегорске. В Центральном парке Колы каждую субботу жителей и гостей города ждет интерактивная программа. Также 31 июля в Гаджиево для юных северян пройдет квиз «В поисках магии». Семьи с детьми в Мурманске смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте «Битва мелков», который пройдет 5 июля в сквере у Дворца культуры имени Кирова, а 6 июля на улице Воровского — встретиться с кинологами клуба «Романов на Мурмане» и их питомцами. В каждом муниципалитете состоятся семейные праздники под общим названием «Большие семейные выходные».

С 1 июля стартует новый губернаторский межведомственный проект «Северное долголетие», который в том числе направлен на организацию культурного досуга для старшего поколения. Так, 1 июля северян «серебряного возраста» приглашают на праздничную программу «Винтажное настроение» в Полярных Зорях, которая состоится на базе Центральной городской библиотеки. 4 июля во Дворце культуры «Строитель» в Североморске состоится вечер отдыха «Поет душа, танцует лето» с танцами, конкурсами и выступлениями местных творческих коллективов.

Особого внимания заслуживает флагманская площадка акции в Мурманске — в сквере у Дворца культуры имени С.М. Кирова. С 5 июля каждую субботу гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: мастер-классы, игровые площадки, а также выступления в формате «Открытая сцена». Так, творческих северян, увлеченных музыкой, поэзией, танцами и даже стэндапом приглашают продемонстрировать свои таланты. Для участия необходимо отправить заявку через сообщения группы областной «Кировки» во ВКонтакте или на электронную почту orsp_kirovka@mail.ru. К выступлениям приглашаются как индивидуальные исполнители, так и любительские творческие коллективы (12+). Обращаем внимание, что в зависимости от погодных условий мероприятия акции могут быть перенесены в помещение ДК.

Кроме того, в июле жителей и гостей региона ждут мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности (8 июля), Дню косоворотки (12 июля), Дню рыбака (13 июля), Дню металлурга (20 июля) и Дню военно-морского флота (27 июля).

Подробнее о летних событиях акции «На Севере — лето» — в афише на региональном портале «Наш Север». Также анонсы событий размещены на официальных ресурсах учреждений культуры.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549056/#&gid=1&pid=1

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