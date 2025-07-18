«На Севере – лето»: в Центральной детской библиотеке Мурманска хороводы водили

Юные читатели Центральной детской библиотеки города Мурманска проводят лето, участвуя в интересных и познавательных мероприятиях. Например, 17 июля в модельной библиотеке №17 на улице Скальная, 13 прошла фольклорная встреча, посвящённая старинному русскому танцу — хороводу.

Участницы встречи окунулись в атмосферу русских традиций: потренировали дикцию забавными скороговорками, среди которых: «У Саши в каше сыворотка из-под простокваши», узнали историю танца, кто такая хороводница, и что в разных уголках России родители отпускали девочек в хоровод начиная с 12 лет, в зависимости от количества дочерей в семье.

На примере видеозаписи выступления легендарного ансамбля «Берёзка» юные мурманчанки познакомились с разнообразием хороводов: от величавых северных, неторопливых по характеру, до южных — заводных, весёлых, наполненных озорством. Особое внимание уделили свадебным хороводам, в которых девушки держатся за веночки — символ новой семьи.

Не забыли и про самый первый в жизни хоровод — «Каравай», который легко осваивают даже малыши. А самые смелые попробовали двигаться, повторяя плавные шаги танцоров «Березки» и по достоинству оценив сложность танцевального народного искусства.

Как отмечает администрация города Мурманска, мероприятие получилось не только занимательным, но и очень тёплым, душевным, наполненным интересом к истокам народного творчества.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30436&page=1