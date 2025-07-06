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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.25 12:00

«На Севере — лето»: в Мурманске проходят адаптивные путешествия для северян с ОВЗ

В рамках региональной акции «На Севере — лето» Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Социально-реабилитационным отделением организовала необычную экскурсию по муралам района Роста.

Мероприятие позволило северянам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья познакомиться с городским пространством через призму современного уличного искусства.

Участники путешествия узнали историю создания монументальных росписей на фасадах домов. Также экскурсовод рассказала, как международный Арктический фестиваль паблик-арта «Рост» помог украсить этот отдаленный район заполярной столицы. Особое впечатление произвел мурал «Плед» мурманской художницы Марии Михайленко. А тактильная книга из фондов библиотеки помогла гостям изучить мурал «Саамские сказки» якутской художницы Кыыдааны Игнатьевой и узнать больше о культуре коренных народов Севера. 

Завершилось мероприятие творческим мастер-классом, где участники создали эскизы собственных муралов. Все гости получили памятные подарки: книжные сумки и сувениры с морошкой, символом северного лета. 

А уже 16 июля в 14.00 состоится продолжение проекта — «В ритме северного лета 2.0». Участники вновь отправятся в путешествие по муралам Росты, чтобы познакомиться с новыми работами фестиваля урбан-арта. Необходима предварительная регистрация, записаться можно по телефону 8 (815-2) 53-99-24.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, проект «На Севере — лето» реализуется по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Программа мероприятий охватывает все категории жителей Кольского Заполярья, в том числе северян с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549884/#&gid=1&pid=2

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