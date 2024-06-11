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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.24 17:30

«На Севере – лето»: в рамках новой акции более 700 культурных событий ждёт жителей и гостей Мурманской области в июне

В этом году по поручению губернатора Мурманской области во всех уголках региона стартует масштабная культурная акция «На Севере – лето». О том, какие события учреждения культуры приготовили для северян в летний период, вчера на оперативном совещании регионального правительства рассказала глава областного министерства культуры Ольга Обухова.

«Уличные мероприятия в рамках акции «На Севере – лето» будут проводиться в течение трёх месяцев лета в каждом муниципалитете под единым фирменным стилем. В июне предусмотрено свыше 700 мероприятий для более 50000 северян, а всего в течение лета мы рассчитываем провести порядка 2000 таких ярких активностей», – отметила глава профильного ведомства.

Глава региона Андрей Чибис призвал северян активно принимать участие в мероприятиях, в том числе пригласил на праздничные мероприятия, посвящённые Дню России.

«12 июня с 11.00 до 17.00 в Мурманске на площади Пять Углов будут работать игровые и спортивные площадки, проходить выступления творческих коллективов. Аналогичные мероприятия будут организованы во всех муниципалитетах», – сказал Андрей Чибис.

Традиционно учреждения культуры участвуют в организации культурного обслуживания летних детских лагерей, действующих на базе образовательных организаций региона. В этом месяце для организованных групп детей предусмотрено проведение более 700 просветительских и развлекательных мероприятий для более 14000 детей. Мурманские школьники уже посетили специально организованные концерты в областной филармонии, побывали на экскурсии в областном драматическом театре и поучаствовали в тренингах и командных играх областной детско-юношеской библиотеки. Для организованных групп дошкольников и школьников также работают муниципальные библиотеки и культурно-досуговые учреждения. Кроме того, учреждения культуры в летний период продолжат активно сотрудничать с центром гражданско-патриотического воспитания для детей и подростков «На Севере – жить!» – проводят выездные мероприятия и принимают школьников на своих площадках.

Помимо проведения уличных событий и мероприятий для организованных групп, летом музеи, библиотеки и культурно-досуговые учреждения продолжают работать в традиционном формате. В культурной афише июня запланировано свыше 100 событий, доступных нашей молодёжи по программе «Пушкинская карта». Напомним, что в рамках федеральной программы молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать спектакли и концерты, выставки и мастер-классы областных и муниципальных учреждений культуры бесплатно.

Одним из наиболее ярких региональных культурных событий июня станет проведение литературной мастерской Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР). Мурманск впервые принимает это мероприятие. С 13 по 16 июня на базе областной научной библиотеки и Центра современного искусства «СОПКИ.21А» победителей федерального отбора ожидают творческие семинары, встречи с известными писателями, лекции по теории и истории литературы. Известные литературоведы и писатели будут читать образовательный курс лекций, посвященный теории и истории литературы, техникам и практикам создания художественных произведений. Участников также ждет обширная внеучебная культурная программа – поэтические вечера, открытые дискуссии, литературные игры и викторины.

В июне перед закрытием театрального сезона зрителей ждут яркие премьеры: 20 и 21 июня театр кукол приглашает на спектакль для взрослых «Женитьба Бальзаминова», а 27 и 28 июня на сцене областного драмтеатра покажут постановку «Девятый выпуск».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, узнать подробности о культурных событиях, которые проводятся в Кольском Заполярье, можно в госпабликах учреждений культуры и в разделе «Афиша» на портале «Наш Север».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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