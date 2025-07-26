«На Севере — лето»: в выходные некогда скучать!

Флагманская площадка акции «На Севере — лето» приглашает северян на события, которые пройдут в выходные дни.

26 июля с 14.00 мурманчан и гостей города приглашают на пленэр «Северные этюды» от областного художественного музея, где каждый сможет создать летний пейзаж. А игровая программа «Улыбка Полярного дня» порадует горожан с семейными конкурсами и играми от областной «Кировки».

С 14.30 можно присоединиться к пешеходной экскурсии «Истории моего города» от областного краеведческого музея.

Каждую субботу на площадке работает «Открытая сцена», где творческие коллективы и индивидуальные исполнители могут продемонстрировать свои таланты. Для участия необходимо подать заявку через официальную группу областной «Кировки» или по электронной почте: orsp_kirovka@mail.ru.

Так, в эту субботу с 16.00 до 18.00 на открытой сцене выступит коллектив областной научной библиотеки «Слуги Мельпомены» с пьесой «Едят ли ведьмы своих внуков?».

27 июля в 12.00 состоится атмосферная прогулка «Чувствуй» от областной научной библиотеки. В это же время можно посетить мастер -класс по созданию игрушки из ниток «Пушистые чудики» от областной детско-юношеской библиотеки.

В 13.00 состоится занятие по свободному рисованию «Рисуем Мегакомикс!».