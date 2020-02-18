«На Севере – Масленица!» - улицу Самойловой освободят от транспорта

В Мурманске в связи с проведением культурно-досугового мероприятия «На Севере – Масленица!» планируется освободить от транспорта, запретить движение, остановку и стоянку всех видов транспорта по улице Самойловой - от дома № 18 до дома № 9 - с 00 часов 18 февраля до 23 часов 4 марта.

Освободить от транспорта, запретить движение, остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением транспорта Главного управления МЧС России по Мурманской области, по улице Самойловой - от улицы Комсомольской до дома № 9 по улице Самойловой - с 00 часов 18 февраля до 8 часов 20 февраля.