«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что в центре Мурманска начинает работу традиционная ярмарка, приуроченная к празднованию Масленицы. В ярмарочных домиках можно приобрести арктические сувениры ручной работы и отправить открытки с теплыми пожеланиями по всему миру.

Главное угощение — блины — дополнят авторские начинки от шеф-поваров города. Организаторы также подготовили для северян развлекательную программу и тематические мастер-классы. Ярмарка будет работать до 23 февраля с 12.00 до 20.00.

Ещё одна локация ярмарки развернётся в субботу, 21 февраля, на площади у конгресс-отеля «Меридиан». Здесь с 12.00 до 13.30 будут работать игровые площадки с традиционными масленичными забавами, играми и частушками. На сцене с 13.30 до 15.00 пройдёт концертная программа.

Празднование Масленицы пройдёт не только в областном центре, но и в муниципалитетах. Так, в Мончегорске 20 февраля заработает интерактивно-развлекательная площадка «Масленичный переполох», а 22 февраля пройдёт Фестиваль песен, блинов и варенья «Широкая Масленица — 2026». 22 февраля в Заозерске состоится городской фольклорный праздник «Гуляй, Масленица»; в Апатитах — народные гуляния «Масленица! Северная. Жаркая. Твоя!»; в Кировске — городское массовое гуляние «Широкая Масленица» и уличные праздники «Широкая Масленица» в малых населённых пунктах.

Масленичные гуляния станут ярким завершением месяца, символизируя наступление весны.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562385/#&gid=1&pid=1

