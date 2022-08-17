«На Севере – Спорт» возвращается! Уже в эту субботу Долина Уюта вновь примет большой семейный фестиваль

20 августа Долина Уюта вновь соберёт самых активных северян на разноплановых площадках фестиваля «На Севере – Спорт». Насыщенная программа позволит провести выходной с пользой и большим количеством эмоций всей семьёй.

Старт фестивалю даст серия велопробегов. Первыми стартуют ребята в возрасте от 3 до 5 лет в компании родителей – им предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров на велосипедах и беговелах. За ними – дистанции в 1000 и 2000 метров преодолеют участники от 6 до 12 лет. На финише всех чемпионов будут ждать медали и памятные сувениры.

Самым красочным элементом фестивальной программы станет забег на 2000 метров в ярких традициях индийского фестиваля «Холи». Принять участие может каждый гость Долины Уюта старше 12 лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на протяжении всего фестиваля будут открыты интерактивные площадки. Завершит праздник выступление известного российского исполнителя Андрея Звонкого. Он выступит с хитами, которые входят в топ-100 самых прослушиваемых песен в России.

Более подробно о программе, а также условиях участия в велогонке и забеге можно узнать в официальном сообществе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/