«На Севере – светло!» - в Мурманске состоится пасхальная ярмарка

С 29 апреля в центре Мурманска на улице Воровского развернется ярмарка «На Севере – светло!», приуроченная к празднованию Пасхи. Ярмарка организована АНО «Мурманконгресс» по инициативе главы региона Андрея Чибиса.

«Пасхальная ярмарка, где будет представлена продукция местных предпринимателей, начнёт работу уже в этот четверг. Она продлится до 2 мая и завершится праздничной программой. Приглашаю всех северян и гостей Мурманской области принять участие в празднике», – сказал Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве.

В ярмарочных домиках будет организована торговля выпечкой, напитками, сувенирами, изделиями декоративно-прикладного искусства, товарами местных производителей.

Посетители ярмарки смогут сфотографироваться в красочных фотозонах, посоревноваться на меткость в пасхальном тире, принять участие в тематических мастер-классах, отчеканить сувенирную монету.

2 мая в течение дня запланирована культурная программа: гостей ярмарки будут развлекать творческие коллективы Мурманска и области, театр кукол «Фантазёр». В честь празднования православной Пасхи на ярмарке будет установлена звонница, каждый желающий сможет позвонить в колокола под чутким руководством мастера-звонаря.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, не обойдётся мероприятие без домика для поздравлений: каждый северянин сможет бесплатно отправить тематическую открытку с авторским принтом родным и близким в любой уголок России.

Ярмарка «На Севере – светло!» будет открыта для гостей ежедневно с 11.00 до 19.00.