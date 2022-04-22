Мурманская область. Арктика (16+)22.04.22 17:30
«На Севере – светло!»: в Мурманске состоится пасхальная ярмарка
С 23 апреля по 1 мая в центре Мурманска на улице Воровского развернётся ярмарка «На Севере – Светло!», приуроченная к празднованию Пасхи.
В ярмарочных домиках будет организована торговля выпечкой, напитками, сувенирами, изделиями декоративно-прикладного искусства, товарами местных производителей.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для посетителей ярмарки приготовили тематические мастер-классы, развлекательную программу и яркие фотозоны.
Северяне смогут порадовать пасхальной открыткой с авторским принтом родных и близких, бесплатно отправив её в любой уголок России.
Ярмарка «На Севере – светло!» будет открыта для гостей ежедневно с 11.00 до 19.00.
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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