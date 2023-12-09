«На Севере — тепло!»: в Мурманске на улице Воровского открылась традиционная новогодняя ярмарка

В торговых рядах можно приобрести сувениры ручной работы, керамику, восковые свечи, кукол ручной работы, новогодние игрушки, одежду с северным принтом, шерстяные изделия, еловые композиции, деликатесы из Мурманской области.

Как сообщает администрация города Мурманска, каждый желающий сможет отправить бесплатную открытку в любую точку России. «Почтовый домик» будет работать с 15 до 19 часов.

9 декабря, в день торжественного открытия ярмарки, юных северян ждёт насыщенная программа: с 14.00 до 19.00 в куполе будут проходить мастер-классы, а в 15.30 начнутся развлечения для детей на ярмарочной площади.

Расписание работы ярмарки «На Севере — тепло!»:

8-30 декабря - с 12.00 до 19.00;

31 декабря - с 12.00 до 18.00;

1-7 января 2024 года - с 12.00 до 21.00;

8 января - с 12.00 до 19.00.

Также ярмарочная новогодняя торговля продукцией общественного питания, горячими и холодными безалкогольными напитками будет организована на тротуаре вдоль улицы Ленинградской - с 8 до 22 часов с 9 декабря 2023 года по 31 января 2024 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26262&page=1