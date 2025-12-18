«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом

В пятницу, 19 декабря, в Мурманске начнёт работу ярмарка «На Севере – тепло!». Пространство, создающее новогоднее настроение, по традиции откроется на территории вблизи дома №11 по улице Воровского.

Гости ярмарки смогут приобрести сувениры и эксклюзивные новогодние игрушки ручной работы, выбрать ёлку, попробовать блюда и напитки арктической кухни, купить рыбу и морские деликатесы в фудтраках «Наша рыба», посетить ледяной бар. Из ярмарочного почтового домика можно отправить открытки – в этом году не только по России, но и в любую точку мира. Будут организованы тематические фотолокации, а детей порадуют горка и ледяной лабиринт-ловушка.

Время работы новогодней ярмарки «На Севере – тепло!»: 19-21 декабря - с 12.00 до 20.00, 26-декабря - с 12.00 до 20.00, 31 декабря - с 12.00 до 18.00 и · 1-11 января 2026 года - с 12.00 до 20.00.

Одновременно с ярмаркой 19 декабря в сквере на улице Ленинградской откроется каток с бесплатным входом при наличии своих коньков. Для удобства будет работать пункт проката, а гостям предложат горячие арктические напитки и выпечку. Каток будет открыт ежедневно до 20.00, время работы пункта проката коньков с 12.00 до 18.00.

Кроме того, 26 декабря площадь у конгресс-отеля «Меридиан» превратится в зимний городок: у главной ёлки будет работать карусель для детей, в ледяном доме Деда Мороза малыши смогут посидеть на ледяном троне и загадать желание, в праздничном доме ремёсел будут проходить мастер-классы для детей и взрослых.

