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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.23 15:00

«На Севере – твой проект»: 100 млн рублей направят на поддержку инициатив жителей Мурманской области

На портале «Наш Север» открылся приём заявок для желающих принять участие в губернаторской программе «На Севере – твой проект» и получить финансирование на свой проект в 2024 году. Инициативные группы северян от 10 человек могут подать заявку на реализацию проектов по благоустройству придомовой, дворовой, общественной территорий и мест массового отдыха; обустройству детских игровых и спортивных площадок и комплексов; площадок для выгула собак; модернизацию объектов уличного освещения; обустройству мест сбора, накопления, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов; ремонту внутридомового имущества многоквартирных домов (входные группы и подъезды); улучшению материально-технической базы, благоустройству объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики; благоустройству мест захоронения (кладбища, места воинских захоронений и т.п.); озеленение территории. Также можно предложить иные проекты, направленные на решение вопросов, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

Сбор заявок продлится три недели, по 8 октября включительно. Онлайн-голосование за предложенные проекты начнется 16 октября и также продлится три недели (по 5 ноября включительно), после чего будет проведен конкурсный отбор. Проекты-победители будут определены в конце ноября.

Из 113 инициатив, принимавших участие в открытом онлайн-голосовании в январе этого года на портале «Наш Север», победителями признаны 62 проекта в 33 муниципальных образованиях. В этом году на их реализацию выделены средства из областного бюджета. Все проекты направлены на улучшение условий проживания и благоустройства городов и поселков. Жители сами принимают решение, как изменится их двор, район или город.

Благодаря инициативам прошлого года в Молочном оборудовали детскую спортивную площадку, на которой расположили физкультурную зону для проведения зарядки, установили баскетбольные щиты, ворота для футбола, лабиринт и мишени; в Североморске благоустроили сквер на ул. Гаджиева, в Сафоново подрядчик завершает работы по монтажу хоккейного корта и строительству здания раздевалки; в Островном благоустроили общественную территорию у Дома офицеров, а возле городского катка появится теплая раздевалка (в настоящий момент блок-контейнер находится на территории ЗАТО и готов к установке); в Зеленоборском установили въездную стелу.

Многие проекты были направлены на обустройство социальных объектов: в Апатитах благоустроили пришкольные территории в 4 и 14 школах; в Мурманске оборудовали спортивно-игровые пространства в 73 и 157 детских садах; обновили актовый зал в 36 школе; в Мончегорске заменили асфальтовое покрытие вдоль первой гимназии.

Инициативы жителей, проживающих в небольших поселениях, в том числе и отдаленных, также уже реализованы: в Умбе для развития спортивного направления и предоставления возможности молодежи заниматься спортом на свежем воздухе смонтировали скейт-парк; для самых маленьких северян, проживающих в Териберке и Оленьей Губе, приобрели зимние деревянные горки; в Краснощелье оборудовали площадку для семейного отдыха; в Варзуге и Чаваньге заменили на новые деревянные тротуары, обеспечивающие удобство передвижения местных жителей и туристов, старые мостки были построены более 30 лет назад и пришли в негодность.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, в населенных пунктах Кольского района завершаются работы по ремонту подъездов и входных групп в многоквартирных домах: в рамках программы в этом году подлежат ремонту подъезды в Коле, Мурмашах, Туманном, Верхнетуломском, Кильдинстрое, Териберке, Ура-Губе, Туломе, Пушном и Междуречье. Также подъезды отремонтированы в Видяево, Алакуртти. В завершающей стадии находятся ремонтные работы в Оленегорске.

«Эта губернаторская программа получила широкий отклик у северян и стала фактическим инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов местного значения. Поэтому было принято решение о ее продлении», – отметила министр внутренней политики Анна Головина.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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