«На Севере – твой проект»: по поручению губернатора Андрея Чибиса отменено софинансирование со стороны населения

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об итогах реализации губернаторской программы «На Севере – твой проект» в 2025 году и старте отбора на 2026 год» доложила на оперативном совещании вчера министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

«Программа по инициативному бюджетированию продолжится и в 2026 году. Сегодня объявляется старт конкурсного отбора инициативных проектов для реализации в следующем году. Сбор предложений продлится по 27 октября 2025 года на портале «Наш Север» в разделе «Активный житель» во вкладке «Инициативы». Там же будут доступны подробные инструкции об участии в конкурсном отборе. Гражданину необходимо заполнить заявку на участие в конкурсном отборе инициативных проектов с указанием своих контактных данных, наименования проекта, адреса его реализации, описания планируемых мероприятий, с приложением стоимости проекта и фотоматериалов. Также к заявке должен быть приложен документ о составе инициативной группы», – рассказала министр.

В период с 28 октября по 6 ноября 2025 года на портале «Наш Север» органами местного самоуправления будет проведена модерация заявок на предмет их правильности заполнения и исключения дублирования. Далее с 7 ноября по 24 ноября 2025 года будет проведено онлайн-голосование за предложенные проекты. После процедуры голосования муниципалитет формирует пакет документов и представляет в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области для организации конкурсного отбора. Проекты-победители будут определены до конца января 2026 года.

Для участия в конкурсном отборе инициативных проектов подать заявку может любой участник инициативной группы – гражданин, зарегистрированный на территории Мурманской области и имеющий подтвержденную учётную запись в качестве физического лица на портале «Госуслуги». В связи с принятием поправок в федеральном законодательстве изменен возраст участников – инициировать проект и голосовать теперь могут граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста (ранее с шестнадцатилетнего).

Отметим, что инициативная группа должна быть численностью не менее 10 человек. В одном и том же составе группа не может инициировать несколько проектов, а также подать заявку возможно только по муниципалитету места регистрации. Инициировать проект и голосовать могут граждане, имеющие не только постоянную, но и временную регистрацию (но по одному из видов регистрации).

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса исключено софинансирование инициативных проектов за счёт средств населения. Проекты финансируются 100% из бюджета с участием со стороны юридических лиц, управляющих организаций и индивидуальных предпринимателей. Для преображения городского ландшафта введено новое направление «Нанесение мурала».

В следующем году дан приоритет, также, в части обустройства детских и спортивных площадок.

Победить в конкурсном отборе больше шансов будут иметь проекты, имеющие широкий спектр общественно значимых эффектов и за которые проголосовало наибольшее количество человек. Уровень софинансирования инициативного проекта со стороны бюджета муниципального образования, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, трудовое участие граждан и информационное сопровождение также оценивается при отборе проектов.

В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» за пять лет на территории всех муниципальных образований Мурманской области реализованы 382 инициативы жителей региона. В 2025 году на территории 30 муниципальных образований Мурманской области (35 населенных пунктов) завершаются мероприятия по реализации 66 проектов-победителей. В настоящее время в Кольском Заполярье завершены работы по 61 проектам, по пяти находятся в завершающей стадии.

