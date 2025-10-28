«На Севере — твой проект»: по решению губернатора Андрея Чибиса увеличено финансирование и продлён срок приёма заявок

Об изменениях сроков реализации губернаторской программы «На Севере – твой проект» объявил на оперативном совещании 27 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Сейчас будем вносить бюджет в областную Думу, где также предусмотрено увеличение финансирования программы «На Севере – твой проект» на 100 млн рублей. Также мы приняли решение продлить сбор заявок до 15 декабря», — сказал глава региона.

Подать заявку можно на портале «Наш Север» в разделе «Активный житель» во вкладке «Инициативы». Там же доступны подробные инструкции об участии в конкурсном отборе. Гражданину необходимо заполнить заявку на участие в отборе инициативных проектов с указанием своих контактных данных, наименования проекта, адреса его реализации, описания планируемых мероприятий, с приложением стоимости проекта и фотоматериалов.

Меняются и остальные сроки проведения губернаторской программы «На Севере – твой проект». Теперь, с 30 декабря 2025 года по 26 января 2026 года будет проведено онлайн-голосование за предложенные проекты. После процедуры голосования муниципалитет формирует пакет документов и представляет в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области для организации конкурсного отбора. Проекты-победители будут определены до 20 февраля 2026 года.

Напомним, что для участия в конкурсном отборе инициативных проектов подать заявку может любой участник инициативной группы – гражданин, зарегистрированный на территории Мурманской области и имеющий подтвержденную учетную запись в качестве физического лица на портале «Госуслуги».

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, инициативная группа должна быть численностью не менее 10 человек. В одном и том же составе группа не может инициировать несколько проектов, а также подать заявку возможно только по муниципалитету места регистрации. Инициировать проект и голосовать могут граждане, имеющие не только постоянную, но и временную регистрацию (но по одному из видов регистрации).

Изменение временных сроков не затронули другие уже принятые по проекту изменения этого года. Напомним, что по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса исключено софинансирование инициативных проектов за счет средств населения. Проекты финансируются 100% из бюджета с участием со стороны юридических лиц, управляющих организаций и индивидуальных предпринимателей. В целях преображения городского ландшафта введено новое направление «Нанесение мурала».

В связи с принятием поправок в федеральном законодательстве изменен возраст участников – инициировать проект и голосовать теперь могут граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста (ранее с шестнадцатилетнего). В следующем году дан приоритет, также, в части обустройства детских и спортивных площадок.

В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» с 2020 года на территории всех муниципальных образований Мурманской области реализованы 448 инициатив жителей региона. На текущий момент уже поступило 118 заявок, каждая из которых направлена на улучшение городского пространства и повышение уровня комфорта для местных жителей. Напомним, что программа «На Севере – твой проект» на территории региона осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

