«На Севере – твой проект»: северян приглашают поддержать инициативы жителей региона на онлайн-голосовании

В Мурманской области до 30 января проводится онлайн-голосование за самые интересные инициативы и проекты, предложенные жителями региона. Победители конкурсного отбора получат финансовую поддержку на их реализацию из областного и муниципального бюджетов.

Среди предлагаемых 113 проектов – ремонт входных групп и подъездов, обустройство площадок для выгула собак, благоустройство социальных объектов, придомовых территорий и мест массового отдыха, детских игровых площадок и спортивных комплексов, обустройство лыжной трассы, установка памятных знаков и памятника ветеранам боевых действий. Свои голоса уже отдали более 10 тысяч жителей Мурманской области.

Принять участие в голосовании могут северяне, имеющие учетную запись на портале Госуслуг. Перед прохождением опроса нужно авторизоваться, а затем выбрать понравившиеся проекты на территории муниципального образования по месту своей регистрации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, жители муниципалитета со статусом городского или муниципального округа имеют право проголосовать за один инициативный проект, со статусом поселения – за один проект муниципального района и за один проект соответствующего поселения.

Губернаторская программа «На Севере – твой проект» стартовала в декабре 2022 года. Идеи активнее всего предлагали жители Печенгского округа, Мурманска, ЗАТО Александровск, Мончегорска и Кольского района, Мурмашей и Умбы. В этом году на их реализацию будет направлено 100 миллионов рублей из областного бюджета. Полученные по итогам голосования результаты учтёт конкурсная комиссия при принятии итогового решения.

Фото: https://gov-murman.ru