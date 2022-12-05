«На Севере – твой проект»: северяне могут получить поддержку на реализацию своих инициатив по итогам конкурса

В Мурманской области стартовал конкурс «На Севере – твой проект», с помощью которого жители региона могут получить поддержку на реализацию разнообразных инициатив и проектов. Конкурс проводится по поручению губернатора Андрея Чибиса. Планируется, что проекты-победители будут финансироваться из трех источников: областного и муниципального бюджетов, а также со стороны инициативной группы или юридических лиц.

«Сбор инициативных проектов проводится на портале «Наш Север» до 20 декабря. Для удобства мурманчан все этапы подачи заявки расписаны в подробной инструкции. В разделе также опубликованы правила предоставления субсидий и порядок проведения конкурсного отбора», – сообщила заместитель губернатора, министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Участвовать можно в таких направлениях, как благоустройство дворов и общественных территорий; обустройство детских и спортивных площадок; модернизация уличного освещения; обустройство мест сбора ТКО; ремонт подъездов и входных групп домов; обустройство площадок для выгула собак.

Полный перечень и подробности – по ссылке. При подаче заявки важно быть зарегистрированным на портале «Наш Север» с помощью учётной записи на портале «Госуслуги».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в январе пройдёт онлайн-голосование, в феврале подведут итоги.



Фото: https://gov-murman.ru