«На Севере – твой проект»: «Северяне становятся активными участниками процесса преображения своих населённых пунктов», - Сергей Дубовой

Во вторник, 6 августа, спикер регионального парламента посетил ЗАТО город Заозерск. Сергей Дубовой осмотрел новую детскую площадку, которая стала третьим объектом в гарнизоне подводников, обустроенным в рамках губернаторской программы «На Севере - твой проект».

- Новая игровая зона открылась совсем недавно и уже пользуется большой популярностью у местной детворы. Но, уверен, что открытия игрового комплекса больше всех ждали именно взрослые, инициировавшие и проголосовавшие за этот проект, - прокомментировал спикер. – Площадка современная, безопасная, оснащена интерактивными элементами, которые подходят для детей разных возрастов. Осталось только заасфальтировать вход на неё – сделать его твёрдым, чтобы меньше заносилось песка и щебня.

В этот же день парламентарий встретился с инициативной группой – авторами проекта по установке скамеек, урн и ограждений.

- Жители предлагают установить на десяти уже обновленных улицах Заозерска недостающие элементы, то есть завершить второй этап обустройства территорий, где в прошлом году выполнен ремонт проезжей части и тротуаров с заменой бордюрного камня. Идею, уже оформленную в проект, поддерживаю полностью и желаю её авторам победы! - сказал Сергей Дубовой. – В этом году в регионе в рамках программы «На Севере - твой проект» реализуется 151 проект. И здесь очень важно, что именно сами жители становятся активными участниками процесса преображения своих населённых пунктов.

Очередной сбор инициатив от жителей Мурманской области в рамках программы «На Севере – твой проект» завершился на прошлой неделе и уже 10 августа на портале «Наш Север» стартует народное голосование за предложенные проекты на 2025 год.

Всего подана 291 заявка из 48 населённых пунктов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30548/