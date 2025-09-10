«На Севере – твой проект»: со следующего года планируется отменить софинансирование, которое вносят жители для реализации программ

8 сентября на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подвёл итоги выездов в муниципалитеты Мурманской области.

«В Североморске для всех жителей дали старт плавательному сезону в новом бассейне, который мы построили ко Дню ВМФ в этом году. Наш чемпион Павел Самусенко провёл тренировку для детей, североморцы оценили проект как очень достойный. Проверил ход благоустройства городского парка, - в завершающей стадии масштабные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Посетил Центральную районную больницу, в которой в данный момент идёт капитальный ремонт хирургического комплекса и пищеблока. Заехал и в гимназию №1, где открыли инженерный класс «Горняк будущего». Напомню, что по программе «Арктическая школа» в каждом образовательном учреждении региона есть обновленные пространства. На улице Авиаторов посмотрел на новую детскую площадку, которая появилась благодаря инициативным жителям, принявшим участие в программе «На Севере – твой проект». Программу однозначно будем продолжать, со следующего года отменим софинансирование, которое вносят жители, - достаточно того, что люди инициируют программу, согласовывают и следят за её выполнением. По традиции провёл встречу с жителями», – напомнил глава региона.

В субботу Андрей Чибис посетил Лопарскую, Ревду и Ловозеро. Губернатор отметил высокий уровень проведения Саамских игр, выступление местных коллективов. В Лопарской высоко оценил ярмарку, которая работала в рамках мероприятия. В основном на ней были представлены местные производители из числа коренных малочисленных народов, которых региональное правительство поддерживает грантами с 2022 года. За это время поддержали 14 проектов почти на 2 миллиона рублей.

«Кроме того, проверил ход выполнения ключевых инфраструктурных и социальных проектов в Ловозерском округе, которые реализуются в рамках президентских национальных проектов и нашего плана «На Севере – жить!». Перечислю только ряд изменений, хотя, конечно, их намного больше. Так, в Ловозере в рамках «Арктической школы» создали замечательную столовую, благоустроили стадион по программе «Формирование комфортной городской среды», установили теплый и современный остановочный комплекс. В Ревде открыли очередное пространство «Уникум» для подготовки ребят к олимпиадам. Подчеркну, что в этой же школе благодаря сэкономленным средствам от реорганизации удалось отремонтировать сразу 6 кабинетов. Также здесь появилась новая площадка по программе «На Севере – твой проект». Кроме того, провел встречу с жителями. Хочется поблагодарить их за инициативность и не безразличие к региону. У округа, как я уже говорил ранее, есть будущее, в том числе и благодаря модернизации Ловозерского ГОКа. Это стратегическое для всей страны предприятие, которое мы вместе с «Росатомом» перезапускаем, в последующем будет разработано новое месторождение редкоземельных металлов», – отметил Андрей Чибис.

В Терском округе губернатор работал 25 августа, где осмотрел социальные объекты и провёл встречу с жителями. По итогам выездов глава региона сформировал ряд поручений. В Терском округе необходимо проработать проект на бережной в Умбе, а также вопрос создания общественного пляжа на Чёрной речке; завершить отсыпку оставшихся 17 км дороги до Варзуги; а также решить вопрос организации вакцинации жителей от клещевого энцефалита.

В ЗАТО г. Североморск нужно обратить внимание на жалобы студентов о высокой наполняемости 105 междугороднего автобуса Мурманск - Североморск в утренние часы; проработать вопрос строительства жилых домов в Североморске в связи с большим спросом на «Арктическую ипотеку».

В Ловозерском округе необходимо решить вопрос установки женской раздевалки на стадионе в Ловозере, в 27 году к 100-летию округа завершить благоустройство площади перед ДК, в том числе продумать функциональное наполнение, отремонтировать актовый зал в реорганизованном детском саду в Краснощелье, дать предложения по «перезагрузке» Ловозерского национального культурного центра, предусмотреть создание пространства «СОПКИ.ОЗЁРА», проработать вопрос ремонта ДК в Ревде по комплексной программе развития сельских территорий.

