«На Севере – твой проект»: стартовало голосование по поддержке инициатив со стороны жителей городов и посёлков региона

Северяне смогут поддержать инициативы, предлагаемые для реализации уже в этом году на территории их города или поселения, на портале «Наш Север» в период с 10 по 30 января. Призывать голосовать за свой проект участники смогут в социальных сетях и мессенджерах.

Принять участие в голосовании могут жители области, имеющие учётную запись на портале «Госуслуги». Перед прохождением опроса нужно авторизоваться, а затем выбрать понравившиеся проекты на территории соответствующего муниципального образования по месту своей регистрации.

Жители муниципального образования со статусом городского или муниципального округа имеют право проголосовать за один инициативный проект, а жители муниципального образования со статусом поселения имеют право проголосовать за один проект муниципального района и за один проект соответствующего поселения.

Полученные по итогам голосования результаты будут учитываться комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов при принятии итогового решения.

20 декабря завершился приём заявок на участие в губернаторской программе финансовой поддержки инициативных идей граждан «На Севере – твой проект». В этом году на их реализацию будет направлено 100 миллионов рублей из средств областного бюджета.

По итогам технического анализа проектов, в открытом онлайн-голосовании примут участие 113 заявок от жителей всех муниципальных образований области.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, наибольшее количество заявок поступило от жителей Печенгского округа (12 заявок), также активно идеи предлагали жители административного центра области (10 заявок), ЗАТО Александровск, Мончегорска и Кольского района (по 7 заявок от каждого муниципального образования), Мурмашей (5 заявок) и Умбы (4 заявки).

Северяне предлагали различные направления: по категории «ремонт входных групп и подъездов» – подан 41 проект; «придомовая, дворовая, общественная территория и места массового отдыха» – 29; «улучшение материально-технической базы, благоустройства объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики» – 18; «обустройство детских игровых площадок и комплексов» и «установка спортивных площадок и комплексов» – по 6 заявок в каждой категории.

В двух муниципальных образованиях предлагаются к реализации проекты по обустройству площадок для выгула собак. В категории «иные проекты»: установка памятных знаков на въезде в город, памятника ветеранам боевых действий, благоустройство лыжной трассы.



Фото: https://gov-murman.ru