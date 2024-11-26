«На Севере – твой проект»: в 2025 году будут реализованы 66 инициатив северян в 35 населённых пунктах региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в региональном правительстве, которое провела врио губернатора Оксана Демченко, подвели итоги программы инициативного бюджетирования «На Севере – твой проект». Благодаря активному участию жителей Мурманской области и при поддержке муниципалитетов, в 35 населённых пунктах будет реализовано 66 проектов, направленных на улучшение условий жизни и развитие территорий.

«Этот проект хорошо известен жителям Мурманской области, мы его реализуем на территории региона последние несколько лет. На воплощение идей северян в жизнь в 2025 году в бюджете предусмотрено 200 млн рублей», – сказала Оксана Демченко.

Оксана Демченко также отметила, что в этом году программа вызвала повышенный интерес у северян: поступило в 2,5 раза больше заявок, чем в прошлом году. Такой отклик, по её словам, показывает востребованность проекта и большой интерес к нему у жителей Мурманской области, которые готовы участвовать в преобразовании своих городов и поселков.

«Самыми востребованными направлениями для северян остаются: благоустройство общественных территорий, детских и спортивных площадок, а также ремонт входных групп и подъездов в жилых домах», – подчеркнула врио главы региона.

В режиме видеоконференцсвязи в оперативном совещании принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Комментируя его итоги, он отметил, что проект «Инициативное бюджетирование» набирает популярность среди жителей региона:

— В этом году на конкурсный отбор поступило заявок практически в два раза больше, чем в предыдущие периоды. Это говорит о том, что жители видят позитивные изменения, происходящие в населённых пунктах, и становятся все более активными участниками развития своих территорий. И это радует, ведь именно они лучше знают наиболее проблемные участки.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, подробнее о реализации губернаторской программы «На Севере – твой проект» и о результатах отбора проектов, которые планируется сделать в 2025 году, в своем докладе представила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/