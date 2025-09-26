«На Севере – твой проект»: в Мурманске готовы четыре детские площадки, а в Кандалакше отремонтирована чаша плавательного бассейна

В Мурманской области готовы пять новых объектов благоустройства, которые созданы в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». Торжественные открытия благоустроенных общественных пространств состоялись на прошлой неделе. Всего в 2025 году в муниципалитетах будут реализованы 66 проектов-победителей конкурсного отбора, прошедшего в прошлом году.

Так, в Кандалакше, по инициативе местных жителей, отремонтирована чаша плавательного бассейна в детско-юношеской спортивной школе. Спортивное учреждение существует с 2017 года и является местом притяжения активной молодежи. Однако, состояние чаши плавательного бассейна требовало срочного ремонта из-за значительного износа облицовочной плитки вокруг периметра и керамического бордюра вдоль бортов. Теперь посетители смогут заниматься плаванием в безопасных и комфортных условиях.

В Мурманске для юных северян стали доступны три площадки на территории детских садов. Они оснащены современным оборудованием, безопасным покрытием и элементами дизайна, соответствующими возрастным особенностям детей. Для дошколят обеспечены комфортные условия прогулок на территории учреждения.

Многофункциональная площадка при школе №50 теперь доступна и привлекательна для учеников и жителей района. Здесь оборудованы три зоны: стадион, волейбольно-баскетбольная и детская площадки. Общая площадь благоустройства составляет более трех тысяч кв. метров.

Кроме того, завершилось благоустройство площадки по улице Академика Книповича, 34. Раньше территория находилась в запущенном состоянии. Но, благодаря инициативе общественности, пространство превратилось в настоящий центр семейного отдыха. Здесь установлены освещение, горки, качели, песочница, домики для малышей и турники для ребят постарше.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, программа «На Севере – твой проект» имеет широкий отклик у северян и является инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов. В настоящее время проект реализуется на территории 28 муниципальных образований, в 34 населенных пунктах региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554024/#&gid=1&pid=3