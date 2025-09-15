Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию
Мурманская область. Арктика (16+)15.09.25 12:30

«На Севере – твой проект»: в Мурманской области открыты ещё восемь новых объектов благоустройства

В муниципалитетах Кольского Заполярья прошли торжественные открытия благоустроенных общественных мест, которые созданы в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». В настоящее время она реализуется на территории 28 муниципальных образований в 34 населенных пунктах.

Так, в Оленегорске благоустроен парк «Сиреневый сквер» на площади более двух тысяч квадратных метров. На объекте выполнены демонтажные, земляные и геодезические работы, выложены комфортные пешеходные дорожки, установлено наружное освещение, а также малые архитектурные формы. В парке осуществили комплексное озеленение территории: высадку молодых деревьев сирени, декоративных кустарников, цветочных клумб и зеленой лужайки.

В Мончегорске благоустроили детскую научную площадку «СОПКИ малышки». Работы включали замену старого игрового оборудования, установку современного безопасного покрытия, проведение озеленительных мероприятий и создание системы наружного освещения. Также в муниципалитете появилась новая площадка для занятий спортом.

В Мурманске на территории детского сада №2 на улице Челюскинцев проведены работы по созданию безопасной игровой площадки. Кроме того, уже активно используется школьниками многофункциональная площадка «На Севере жить – спортивным быть!», расположенная на территории школы №20. Объект состоит из трёх зон: спортивной площадки, стадиона и корта. Проведен полный цикл реконструкции, включая обновление покрытий, монтаж спортинвентаря и покраску сооружений.

Современные спортивные площадки также появились в сельском поселении Ура-Губа и ЗАТО Александровск, там установлено видеонаблюдение и выполнено освещение территории. А в Ревде создано игровое пространство с элементами образовательного характера для детей младших возрастов на территории детского сада №11.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, программа «На Севере – твой проект» получила широкий отклик у северян и является инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов.

Всего в 2025 году в муниципалитетах будут реализовано 66 проектов-победителей конкурсного отбора, прошедшего в прошлом году. Отметим, что новый конкурс инициатив граждан на 2026 год стартует в конце сентября. Подробная информация будет размещена на сайте (https://mingrad.gov-murman.ru/) и в социальных сетях Минграда.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553375/#&gid=1&pid=3

