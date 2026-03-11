В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
11.03.26

«На Севере – твой проект»: за шесть лет в Мурманской области реализовано 448 инициатив жителей на общую сумму более 700 миллионов рублей

10 марта  на оперативном совещании обсудили итоги и новый этап реализации программы инициативного бюджетирования «На Севере – твой проект».

«Мы продолжаем системную работу по развитию наших городов и посёлков, делая их более комфортными для жизни. Самое важное – что мы реализуем инициативы самих наших жителей, именно на это направлена программа «На Севере – твой проект». За шесть лет в Мурманской области воплощено уже 448 инициатив жителей на общую сумму более 700 миллионов рублей из областного бюджета. Только в прошлом году было реализовано 66 проектов. На этот год мы приняли решение на треть увеличить финансирование – направим на эти цели 300 млн рублей из средств областного бюджета», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в текущем году будут реализованы востребованные проекты, в том числе стартует обновление двора самого длинного дома Мурманска и России – в 305 микрорайоне. 

«По инициативе жителей мы сделаем там хорошую, современную детскую игровую зону. Но коллеги, мы договаривались в этом году также сделать соответствующую проектную документацию на полноценную реконструкцию всей дворовой территории. Будем искать ресурсы, чтобы в следующем году ее реализовать», – отметил губернатор.

Кроме того, будут реализованы: создание художественного мурала на доме 32 по улице Орликовой, установка специальных контейнеров для уборки за животными (дог-боксы), создание набережной в Умбе, обустройство детской площадки в Ревде, благоустройство сквера в Мончегорске по проспекту Металлургов, в Полярных Зорях – продолжение реализуемого поэтапно проекта благоустройства бульвара «Северное Сияние».

Глава региона акцентировал, что с этого года в перечень проектов, которые можно реализовать при поддержке программы, вошло нанесение муралов.

Отдельное важное направление программы – приведение в порядок дворовых территорий.

«Это очень чувствительная тема. За последние пять лет в регионе благоустроено 1535 дворовых пространств. Эта работа продолжается: в 2026 году по результатам отбора в план ремонта включены 256 дворовых проездов по всей Мурманской области. Отмечу, что это ремонт полноценными большими картами со снятием дорожного полотна и асфальтированием», – подчеркнул губернатор.

Подробно о проектах, которые будут реализованы в рамках программы в этом году, доложила министр градостроительства и благоустройства Элина Парамонова.

 

 

