«На Севере — твой проект»: жители Кировска определились с инициативами по благоустройству

В перечень инициатив кировчан вошли предложения: «Танец Солнцу» - благоустройство семейного сквера в посёлке Коашва; «Ягель-парк» - благоустройство территории рядом со скейт-площадкой по улице Олимпийская; «Солнечный остров» - благоустройство сквера в районе существующей детской площадки на улице Солнечной; «Хибины-спорт» - установка спортивных площадок и комплексов в районе улицы Олимпийская,71 и «Уютный дворик» - дальнейшее благоустройство придомовых территории по улице Кирова, 4а, 2а, 4.

Завершился сбор предложений от северян в рамках губернаторской программы поддержки инициатив по благоустройству «На Севере — твой проект».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, от Кировска на портале «Наш Север51» размещено пять предложений, за которые можно будет проголосовать с 10 по 30 января 2-23 года (https://nashsever51.ru/initiatives/)

В перечень инициатив кировчан вошли предложения: «Танец Солнцу» - благоустройство семейного сквера в посёлке Коашва; «Ягель-парк» - благоустройство территории рядом со скейт-площадкой по улице Олимпийская; «Солнечный остров» - благоустройство сквера в районе существующей детской площадки на улице Солнечной; «Хибины-спорт» - установка спортивных площадок и комплексов в районе улицы Олимпийская,71 и «Уютный дворик» - дальнейшее благоустройство придомовых территории по улице Кирова, 4а, 2а, 4.

Фото и видео: https://www.youtube.com/watch?v=jRZcO5wJhfo