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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.24 16:00

«На Севере – учиться»: сделано всё, чтобы школа стала максимально безопасной

Вчера в ходе рабочей поездки в ЗАТО г. Североморск губернатор Мурманской области Андрей Чибис побывал в средней школе №12, где прошлом году был завершён капитальный ремонт.

Подрядчики полностью обновили фасад, выполнили ремонт кровли, крылец, оформили наружное освещение здания по всему периметру, модернизировали два спортзала. Также выполнены все необходимые мероприятия по комплексной безопасности: заменена автоматическая пожарная сигнализация, установлены системы оповещения и управления эвакуацией людей, проведена модернизация системы видеонаблюдения, оборудован пост охраны, – сделано всё, чтобы школа стала максимально безопасной. Также произведён ремонт внутренних инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт внутренних инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения и вентиляции.

Выполнены работы и по благоустройству прилегающей территории, асфальтированы дорожки, высажены кустарники, оборудованы места для отдыха с фотозоной «На Севере – учиться».

Капремонт позволил обновить помещения, мебель, технологическое оборудование, организовать новые лаборатории в кабинетах физики, химии, информатики, робототехники, новый информационно-библиотечный центр и центр для реализации детских инициатив. Все кабинеты оснащены интерактивными досками. Дизайнеры старались, чтобы все элементы оформления стен несли информационную, познавательную и воспитательную функцию в образовательном пространстве школы. На этаже оформлена литературная гостиная, в классах – литературные часы, по которым дети изучают произведения классиков.

Коридор второго этажа оформлен в патриотической направленности. На стенах расположились портреты-героев «Бессмертного полка России», открыты мемориальные доски героически погибшим выпускникам школы. Почётное место занимает изображение памятника Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Главная стена центрального холла второго этажа украшена государственной символикой. Первый этаж, где находятся кабинеты начальной школы, - самый яркий, познавательный и креативный. На переменах можно повторить алфавит, таблицу умножения и, конечно, поиграть в шахматы, крестики-нолики и морской бой.

Андрей Чибис посетил новые современные мастерские, где ребята делают диораму, собирают программируемых роботов и механические модели, перерабатывают отходы в полезные предметы обихода. В школе располагается городской «Квантолаб», который посещают дети из других школ, – от малышей до старшеклассников. В обновленной столовой детворе подают «Арктическое меню», сегодня по расписанию – блюда из оленины.

Губернатор также посетил школьный музей боевой славы, где в интерактивном режиме можно узнать о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также о боевых заслугах наших земляков.

Активную работу в школе №12 ведут «Ученический парламент», «Движение Первых», «Молодая Гвардия», «Орлята России». Учащиеся становятся победителями и призерами конкурсов различного уровня. Постоянной традицией школы является исполнение гимна школы и торжественный вынос государственного флага, флага города и школы во всех значимых праздниках и мероприятиях. Глава региона напомнил, что неоднократно приезжал в эту школу на этапе ремонта, однако после его завершения находится в ней впервые.

«Школу отремонтировали очень достойно, – это, действительно, второе рождение. В своё время, когда принималось решение по ремонту, мы были здесь вместе с Андреем Анатольевичем Турчаком и договорились, что мы эту школу не просто отремонтируем в рамках лимитов, которые получили по президентской программе, мы вложим дополнительные деньги и сделаем из нее по-настоящему новую школу. На мой взгляд, все получилось: школа современная, удобная и комфортная для педагогов и учеников. Хочется пожелать детям, родителям и, конечно же, учителям школу беречь и развивать, потому что стены – это не главное, главное – учителя и дети, которые сюда ходят. Естественно, для нас очень важно, что акцент мы делаем на преобразовании наших военных гарнизонов, где служат защитники Родины и живут их семьи», – подчеркнул глава региона.

Стоимость проекта по обновлению школы из федерального, областного и местного бюджетов составила более 400 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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