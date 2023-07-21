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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.23 14:30

На Севере – учиться: в Мурманске прошла стратегическая сессия с участием представителей Агентства стратегических инициатив и команды регионального сервисного уполномоченного

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области внедряется институт регионального сервисного уполномоченного. Основная задача инициативы, реализуемой в рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) – выявлять и решать актуальные задачи для повышения качества жизни жителей региона.

Заместитель губернатора Елена Дягилева провела рабочую встречу с советником генерального директора АСИ Ольгой Линник и ментором продуктовых команд Натальей Бережной, чтобы обсудить вектор работы региональной команды.

«Важная задача плана «На Севере – жить» – проектирование и внедрение новых решений в социальной сфере для повышения качества жизни северян. В этом году к уже предпринятым шагам добавился институт сервисного уполномоченного. Команда опытных специалистов и экспертов будет не только анализировать и тиражировать успешные региональные практики, но и предлагать новые меры поддержки и технологии для северян», – подчеркнула Елена Дягилева.

Основная задача Института регионального сервисного уполномоченного – консолидировать усилия профильных ведомств и служб для максимально оперативного и эффективного решения любой жизненной ситуации жителей Мурманской области. Для выявления проблемных ситуаций, проектирования и внедрения решений в социальной сфере уже сформирована команда специалистов, в состав которой вошли директор Центра социальной поддержки населения Мурманска Вера Ольнева и три сервис-дизайнера – специалист Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания Татьяна Завьялова, специалисты Центра социальной поддержки населения Мурманска Елена Обидина и Карина Борейко.

«Наши коллеги, вошедшие в состав региональной команды – специалисты социальной сферы, которые имеют большой опыт решения разнообразных жизненных ситуаций и участия в проектной деятельности. Именно наличие необходимых практических навыков стало главным критерием при выборе этих кандидатур. Теперь на их плечи ложатся непростые и ответственные задачи – аналитика, консолидация и применение лучших практик, реализуемых по стране в рамках программы «Национальная социальная инициатива» при поддержке Агентства», — отметил исполняющий обязанности министра труда и социального развития Игорь Шипилов.

Команда уже прошла обучение на базе центрального офиса Агентства в Москве. Сейчас их приоритетной задачей является проведение апробации жизненной ситуации «Профориентация школьников». Первые итоги работы были подведены на стратегической сессии, которая состоялась в рамках рабочего визита представителей АСИ в Мурманскую область.

Основной задачей сессии, которую провели Ольга Линник и Наталья Бережная с командой регионального сервисного уполномоченного, представителями профильных ведомств, образовательных и социальных учреждений стало обсуждение результатов проведенных исследований и выработанных решений, призванных помочь юным северянам выбрать будущую профессию.

«Такие понятия как клиентоцентричность и человекоориентированность в нашей стране появились как серьёзная часть повестки относительно недавно. И эти принципы стали ключевыми в работе по реализации программы «Национальная социальная инициатива», цель которой, в первую очередь, улучшить и настроить систему так, чтобы она работала для человека, для удовлетворения его нужд и потребностей», – отметила Ольга Линник.

По итогам сессии представители АСИ дали высокую оценку проведенной работе и обозначили задачи на ближайший период.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов — некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. Главные задачи АСИ – продвижение приоритетных проектов, реализация мероприятий по развитию предпринимательства в России, обучение и повышение квалификации профессиональных кадров. Агентство располагает сетью общественных представителей по различным направлениям в 84 регионах страны.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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