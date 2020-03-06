«На Севере – весна!». В Мурманске откроется праздничная ярмарка

Завтра, 7 марта, в Мурманске на улице Самойловой откроется праздничная ярмарка «На Севере – весна!». Она продлится все выходные, с 7 по 9 марта.

В течение трёх дней будут проходить мастер-классы для детей, а в ярмарочных домиках предложат ароматную выпечку, горячие напитки, сувенирную продукцию от местных заполярных производителей.

8 марта, в Международный женский день, на сцене выступят мужские коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – клуб авторской песни «Пять углов», ансамбль солистов «Орфей», а также аккордеонист Сергей Макаров. Акустический девчачий дуэт «ВасяНастя» исполнят песни под укулеле. Ведущие концерта – команда КВН города Мурманска «Овсянка».

Ярмарка ждёт гостей - с 11.00 до 18.00.