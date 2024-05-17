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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.24 16:00

«На Севере – вкусно»: в Мурманском арктическом университете завершила работу «Арктическая фудтех-школа»

В Мурманском арктическом университете состоялся финал уникального профориентационного проекта «Арктическая фудтех-школа».

Мероприятие реализуется в рамках стратегического проекта МАУ по федеральной программе «Приоритет-2030» «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Школа является также практическим воплощением всероссийского проекта «Россия – мои возможности» и региональной программы «На Севере – жить».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, девять школьных команд из 11 муниципалитетов Мурманской области проходили полный цикл производства готового продукта питания (от идеи до рекламы и упаковки) и создавали новые концепты для крупнейших предприятий Мурманской области: «Окраина», «Агама», «Тулома», «Латона», «Мурман фиш», кафе «Юность», «Кольский край».

Выбор для творческого соревнования участников состоял в одном из четырёх пищевых направлений – «мясная продукция», «рыба и морепродукты», «молочная продукция» и «хлебобулочные и кондитерские изделия».

Будни проекта включали мастер-классы от представителей бизнеса, занятия и эксперименты в лабораториях кафедры «Технологии пищевых производств» Мурманского арктического университета и многочисленные экскурсии на производства.

Начинающие технологи так понравились профессионалам, что на объявлении итогов работы «Арктической фудтех-школы» представитель ООО «Окраина» пригласила всех участников на оплачиваемую летнюю стажировку непосредственно на производстве.

Результаты большого и увлекательного кулинарного состязания: 3-е место – команда «Рыбёшки» (Мурмаши) за корндоги с треской; 2-е место – команда «Булки» (Кола) за серию безлактозных десертов и 1-е место – команда «Деловые» (Кола) за лёгкие фруктово-ореховые веган-боксы для любителей здорового образа жизни.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, организаторам проекта удалось создать успешную кооперацию образовательных учреждений среднего образования, крупнейшего регионального вуза и предприятий, позволяющую школьникам и будущим абитуриентам увидеть возможности профессионального развития в родном для них регионе. Разработанные рецептуры и реализация в конкретные готовые продукты заинтересовали промышленных партнёров, которые увидели перспективу их продвижения через розничную торговлю Мурманска и области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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