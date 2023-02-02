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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.23 11:30

«На Севере – Жить»: цифровизация на страже безопасности и комфорта

На заседании правительства 31 января заместитель губернатора Мурманской области - министр цифрового развития Александра Никипелова рассказала о новых проектах, запущенных в регионе в 2022 году, и о практиках, которые успешно реализуются в рамках стратегического плана «На Севере – Жить».

«Одно из самых масштабных мероприятий прошедшего года – создание комплексной Системы общественного видеонаблюдения и аналитики Мурманской области. Она строится на базе платформы, которая позволяет нам не только заводить новые потоки с камер видеонаблюдения, но и интегрировать в систему существующие, получаемые с муниципальных камер или от облачных решений партнеров», – подчеркнула Александра Никипелова.

Сегмент наружного видеонаблюдения позволяет мониторить транспортный поток, контролировать ход строительных работ и создания общественных пространств в режиме реального времени, а также следить за состоянием дворов и детских площадок. Кроме наружного видеонаблюдения в Систему общественного видеонаблюдения и аналитики (СОВА) входят сегменты «Безопасный двор» и «Безопасная школа».

Не менее масштабный проект прошлого года – запуск Единого контакт-центра здравоохранения Мурманской области. За его основу взят опыт работы линии «122».

«В ходе его реализации совместно с Министерством здравоохранения организовано ядро телефонии на уровне регионального контакт-центра и колл-центров медицинских учреждений, централизован сбор статистических данных, внедрено автоматизированное рабочее место центра телефонного обслуживания, позволяющего операторам осуществлять запись, отмену или перенос записи к врачу, масштабирован голосовой помощник Юлия», – рассказала Александра Никипелова

Уже принято более 155 тысяч звонков по вопросам записи к врачу – почти 70% из них обработаны операторами центра самостоятельно без привлечения специалистов медицинских учреждений. В работе контакт-центра организован обратный обзвон по вопросам записи к узким специалистам, а также есть возможность смс-информирования.

В рамках плана «На Севере – Жить» изменения в 2022 году произошли и в организации работы многофункциональных центров Мурманской области - муниципальные МФЦ вошли в состав областного учреждения, при этом для населения смена подчиненности не нарушила сложившийся процесс получения государственных и муниципальных услуг.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в 2022 году отремонтированы отделения Ленинского и Первомайского округов в Мурманске, обновлен Центр цифровых компетенций в Североморске, оборудован Центр цифровых компетенций в Никеле, приобретено в областную собственность помещение для отделения в Заполярном, которое откроется уже в 2023 году.

«Основой плана «На Севере – Жить» по блоку цифровизации является проект «Умный регион». Основываясь на федеральном стандарте «Умного города», он объединил в себе отраслевую цифровизацию. Созданные Минцифрой платформы и сервисы повышают эффективность городского хозяйства. Это подтверждает конкурс Минстроя России «Лучшая муниципальная практика», в рамках которого Мурманск вошел в топ-5 городов России в номинации «Умный город» и в топ-10 рейтинга IQ городов, о чем было объявлено на Всероссийском форуме «Умный город», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Александра Никипелова.  

Она также напомнила, что совместно с платежной системой «Мир» в регионе запущен проект Единой карты жителя Мурманской области, которая выпускается в банковском и небанковском формате. 

Все подробности на портале проекта karta51.ru.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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