«На Севере — жить!»: цикл стратегических сессий, посвящённых региональному плану, стартовал в Центре управления регионом

Во встрече приняли участие представители бизнеса, предприятий, бюджетных учреждений и общественности. Они говорили о том, как повысить качество жизни мурманчан, проживающих в Первомайской округе областного центра.

Обсуждение коснулось самых разных сфер общественной жизни: городской среды, образования, развития туризма, здравоохранения и других.

— Региональная программа основана на предложениях жителей Мурманской области и уже доказала свою эффективность, став по-настоящему прикладным инструментом в нашей работе. Расставляя приоритеты, нам в первую очередь важно ориентироваться на мнение мурманчан, будь то дороги, жилищно-коммунальная сфера, благоустройство и качество жизни в целом, включая сферы культуры, спорта, образования и другие, — отмечает глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — Сегодня мы на пороге нового этапа — по поручению президента России Владимира Путина активно идёт разработка мастер-планов развития опорных территорий российской Арктики, в том числе и Мурманской агломерации.

На этом работа над планом не закончится. На портале «Наш Север» (https://nashsever51.ru/forms/razvitiye-regiona) продолжается анкетирование жителей Мурманской области. Заполнить анкету и высказать свои предложения по развитию региона мурманчане также могут, обратившись за помощью к волонтёрам. Молодые люди в брендированной форме подробно расскажут об обновлении стратегического плана и помогут северянам сформулировать идеи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27675&page=1