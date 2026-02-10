«На Севере – жить!»: город атомщиков меняется, становится уютнее и комфортнее

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках оперативного совещания обсудили тему о том, как преображаются Полярные Зори благодаря реализации губернаторского плана «На Севере – жить!». Глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что работа затрагивает все сферы и идёт в тесной связке с компанией «Росатом».

«Результаты отмечают не только горожане, но и гости нашей области. Город действительно меняется, становится уютнее и комфортнее. Так, на территории муниципалитета проведена реконструкция стадиона гимназии №1, построены Физкультурно-спортивный комплекс, баскетбольная площадка и лыжная база. Кроме того, благоустроено 8 общественных пространств и 41 двор. Построено и обновлено 10 детских площадок, в том числе в рамках программы «На Севере – твой проект», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор также отметил достижения северян: спортсмены Полярных Зорь показывают высокие результаты на региональном и всероссийском уровне.

«На Чемпионате и первенстве СЗФО по плаванию спортсмены ДЮСШ завоевали серебряные и бронзовые медали. Среднегодовое количество посещений спортивных объектов физкультурно-спортивного комплекса превышает 60 тысяч. Создана мощная инфраструктура», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона сделал акцент и на позитивных изменениях в сфере образования.

«Во всех школах – центры «Точка роста» и «Квантолаб». Реализованы проекты «Арктической школы», созданы инженерные классы. Полярнозоринский энергетический колледж вошёл в тройку лучших в атомной отрасли! Это действительно заслуженное признание большой работы всего коллектива», – сказал Андрей Чибис.

Об итогах работы и дальнейших планах рассказал глава округа Максим Ченгаев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561918/#&gid=1&pid=1