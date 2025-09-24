На Севере – жить и побеждать: в Мурманской области продолжается приём заявок на губернаторские стипендии и дополнительные меры поддержки талантливой молодёжи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 22 сентября на оперативном совещании в правительстве Мурманской области председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева выступила с докладом о мерах поддержки талантливой молодёжи региона. Она отметила, что стипендии губернатора Мурманской области стали важным символом признания заслуг молодых северян и реальным стимулом для их дальнейшего развития.

Дополнительные меры поддержки реализуются по решению губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

«Стипендии – это не просто выплаты. Это знак того, что твои усилия замечают и ценят. Мы видим, как они мотивируют ребят оставаться в регионе, реализовывать проекты, достигать новых вершин», – подчеркнула Мария Чернышева.

Так, с 2021 года обладателями именных и специальных стипендий стали 818 человек, а общий объём выплат составил более 74 млн рублей. В 2025 году планируется вручить 125 именных стипендий по 37 тысяч рублей и шесть премий «Олимп» по 100 тысяч рублей.

Особое внимание уделили специальной стипендии губернатора. В этом году она присуждается в двух номинациях – «Профессиональная деятельность» и «Студенческие лидеры». Победители будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно в течение года.

«Мы сделали процесс максимально открытым и удобным – теперь каждый может самостоятельно подать заявку на портале «Молодая Арктика». Для нас важно, чтобы талантливые ребята имели возможность проявить себя без лишних барьеров», – отметила председатель комитета.

Лауреаты стипендий активно включаются в региональную жизнь: участвуют в «Движении Первых», становятся лидерами студенческого сообщества, представляют Мурманскую область на творческих и спортивных площадках федерального и международного уровня.

Как сообщает комитет по молодёжной политике Мурманской области, приём заявок на специальные стипендии открыт с 22 сентября по 21 октября 2025 года. Вся информация о номинациях и условиях участия размещена на портале «Молодая Арктика» и официальных ресурсах региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553836/#&gid=1&pid=1