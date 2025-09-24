На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.25 13:00

На Севере – жить и побеждать: в Мурманской области продолжается приём заявок на губернаторские стипендии и дополнительные меры поддержки талантливой молодёжи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 22 сентября на оперативном совещании в правительстве Мурманской области председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева выступила с докладом о мерах поддержки талантливой молодёжи региона. Она отметила, что стипендии губернатора Мурманской области стали важным символом признания заслуг молодых северян и реальным стимулом для их дальнейшего развития.

Дополнительные меры поддержки реализуются по решению губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

«Стипендии – это не просто выплаты. Это знак того, что твои усилия замечают и ценят. Мы видим, как они мотивируют ребят оставаться в регионе, реализовывать проекты, достигать новых вершин», – подчеркнула Мария Чернышева.

Так, с 2021 года обладателями именных и специальных стипендий стали 818 человек, а общий объём выплат составил более 74 млн рублей. В 2025 году планируется вручить 125 именных стипендий по 37 тысяч рублей и шесть премий «Олимп» по 100 тысяч рублей.

Особое внимание уделили специальной стипендии губернатора. В этом году она присуждается в двух номинациях – «Профессиональная деятельность» и «Студенческие лидеры». Победители будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно в течение года.

«Мы сделали процесс максимально открытым и удобным – теперь каждый может самостоятельно подать заявку на портале «Молодая Арктика». Для нас важно, чтобы талантливые ребята имели возможность проявить себя без лишних барьеров», – отметила председатель комитета.

Лауреаты стипендий активно включаются в региональную жизнь: участвуют в «Движении Первых», становятся лидерами студенческого сообщества, представляют Мурманскую область на творческих и спортивных площадках федерального и международного уровня.

Как сообщает комитет по молодёжной политике Мурманской области, приём заявок на специальные стипендии открыт с 22 сентября по 21 октября 2025 года. Вся информация о номинациях и условиях участия размещена на портале «Молодая Арктика» и официальных ресурсах региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553836/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Индекс курьера»: сентябрь 2025-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно поднимается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»