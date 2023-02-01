На Севере – Жить: модернизация культурной сферы, поддержка творческих инициатив и развитие кинопроизводства

В области культуры в 2023 году приоритетными по-прежнему остаются развитие творческого потенциала северян, проведение крупных культурных событий, улучшение инфраструктуры учреждений культуры и организация киносъёмок. Эти направления отражены в региональном плане «На Севере – Жить». О результатах работы в 2022 году, а также запланированных мероприятиях для модернизации и развития культурной среды в Кольском Заполярье, вчера на заседании правительства Мурманской области рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В минувшем году реализация плана позволила отремонтировать и обновить оборудование более чем 70 учреждений культуры по всей области. Работа по повышению качества инфраструктуры учреждений культуры Кольского Заполярья будет продолжена», – отметила вице-губернатор.

В 2023 году запланировано проведение ремонтных работ в библиотеках Мурмашей, Колы, Кандалакши, Мурманска и Оленегорска. Ещё 7 детских школ искусств региона получат новые инструменты и оборудование. Для Печенгского округа найдено уникальное для региона решение: автоклуб – многофункциональный передвижной культурный центр, который позволит проводить разноплановые мероприятия в отдаленных населенных пунктах и гарнизонах округа. В рамках реализации мероприятий стратегического плана в 2023 году будут проведены работы по техническому оснащению музеев региона и открытию виртуальных концертных залов в Заозерске и Полярных Зорях.

«Важным пунктом плана «На Севере – Жить» является развитие кинопроизводства в регионе. В 2022 году к съемкам в Мурманской области удалось привлечь 15 кинокомпаний, в этом году их число составит не менее 20. На сегодняшний момент готовность проводить съемки в Кольском Заполярья уже выразили 11 компаний. Так, наш регион станет площадкой для реализации нового проекта Федора Бондарчука «Челюскин. Первые», – поделилась Елена Дягилева.

Кроме того, в Мурманской области будут сняты новые сезоны известных сериалов «Полярный» и «Морские дьяволы», а также детский игровой полнометражный фильм «Огниво».

Как сообщает региональное Министерство культуры, особое внимание наше правительство уделяет раскрытию творческого потенциала каждого северянина и созданию условий для получения дохода за счет создание уникального креативного продукта. В 2022 году поддержку в рамках грантовых программ областного Минкульта получили 30 творческих инициатив, а в этом году впервые будет запущен конкурс грантов для предпринимателей, занятых в области креативных индустрий. Кроме того, реализовать свой потенциал талантливые северяне могут на открытой площадке «СОПКИ.21А», созданной на базе Центра современного искусства. В прошлом году там прошло 15 проектов и выставок современного искусства, столько же проектов резидентов будут ждать северян в течение 2023 года.

«Одна из ключевых задач стратегического плана «На Севере – Жить» – повысить качество культурной жизни северян, сделать ее более насыщенной и яркой. Для этого многие традиционные для региона мероприятия трансформируются с учетом актуальных тенденций и ожиданий, а также появляются новые события», – отметила заместитель губернатора.

Среди наиболее ярких событий 2022 года Елена Дягилева отметила масштабный форум «КультАрктика», фестивали «Беломорье» и «Арктический берег». Успешное проведение первого международного фестиваля «Арктическая сцена» позволило привлечь к Мурманской области внимание театрального сообщества Российской Федерации. В 2023 году эстафету примет первый Международный фестиваль театров кукол, который пройдёт в Мурманской области в апреле. Ещё одно крупное мероприятие культурной сферы – Всероссийский библиотечный конгресс, запланированный на 11-18 июня.