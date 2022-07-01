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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.22 13:00

На Севере – жить! Но недвижимость стараемся прикупить на тёплом юге

Управлением Росреестра по Мурманской области составлен рейтинг субъектов страны, в которых жители Мурманской области больше всего оформили своих прав на недвижимое имущество, не выезжая из родного региона. Всего за апрель–май 2022 года через офисы МФЦ и Кадастровой палаты Мурманской области было подано 1007 обращений за совершением учётно-регистрационных действий в отношении недвижимости, расположенной за пределами Мурманской области.

Управлением Росреестра по Мурманской области составлен рейтинг субъектов страны, в которых жители Мурманской области больше всего оформили своих прав на недвижимое имущество, не выезжая из родного региона.

Всего за апрель–май 2022 года через офисы МФЦ и Кадастровой палаты Мурманской области было подано 1007 обращений за совершением учётно-регистрационных действий в отношении недвижимости, расположенной за пределами Мурманской области.

Безусловным лидером рейтинга является Санкт-Петербург – именно в этом городе северяне больше всего приобретают недвижимость. Все остальные регионы идут уже с большим отрывом. Вторым по популярности стала Ленинградская область. Что в целом не удивительно – многие новостройки Петербурга фактически расположены уже в области, а не в черте города.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, жители региона продолжают приобретать недвижимость на тёплом юге – на третьей строчке идёт Краснодарский край. После него уверенно расположились три региона Северо-Запада: Вологодская, Архангельская области и наши соседи Республика Карелия (наглядно на диаграмме).

«Для того чтобы приобрести недвижимость в другом регионе уже не обязательно совершать длительные путешествия. Росреестром созданы все условия для того, чтобы люди могли с комфортом совершать сделки с недвижимостью у себя дома, - отмечает руководитель регионального Росреестра Анна Бойко, - экстерриториальный приём документов у нас в области реализован во всех офисах МФЦ, и если в ряде регионов страны такая возможность появилась только в этом году, то у нас она существует уже не один год».

 

 

 

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