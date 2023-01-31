На Севере – жить: новые пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» появятся в трех муниципалитетах Мурманской области в 2023 году

О новых пространствах, которые будут созданы в рамках стратегического плана «На Севере – жить», на заседании регионального правительства рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Пространства, которые объединяет концепция «СОПКИ», уже хорошо знакомы жителям Мурманской области. В 2022 году к уже открытым проектам добавили современные молодёжные залы «СОПКИ.СПОРТ», в этом – создадим новые точки притяжения для заполярных семей», – отметила вице-губернатор.

Новые пространства, объединенные единой концепцией, появятся в Мурманске, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск. Выбор муниципалитетов не случаен: зачастую именно в военных гарнизонах молодые мамы, оказываясь вдали от родных и друзей, сталкиваются с дефицитом общения и нуждаются в поддержке.

Работа пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» будет построена сразу в нескольких направлениях. Так, здесь можно будет отдохнуть, обсудить с такими же мамами вопросы, касающиеся воспитания или ухода за ребенком, получить консультацию специалиста или поучаствовать в семейном мероприятии. Организация пространства и его оснащение предусматривают возможность проводить большое количество разноплановых мероприятий – от мастер-классов и совместных кинопросмотров до практических лекций и семинаров с участием профильных экспертов.

Ещё одно важное направление работы пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» – социальная поддержка заполярных семей, которая подразумевает решение проблем «под ключ», межведомственное взаимодействие и проактивную помощь. Одной из задач проекта также является профилактика семейного неблагополучия, для этого в новых пространствах специалисты из различных сфер смогут оказывать индивидуальные и групповые консультации по самым разным вопросам.

«В 2022 году по решению губернатора в Мурманской области начал работу Центр поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО. На базе новых пространств «СОПКИ.СПОРТ» кураторы продолжат «вести» семьи по всем направлениям, решая большой спектр задач», – подчеркнула Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вице-губернатор отметила, что с просьбой открыть новые комфортные пространства для общения и решения различных жизненных ситуаций в небольших, отдавленных муниципалитетах и ЗАТО к главе региона северяне обращались на встречах и в личных обращениях. «СОПКИ.СЕМЬЯ» наряду с новыми залами «СОПКИ.СПОРТ» позволят расширить возможности жителей региона в части организации досуга и повышения качества жизни.

Фото: https://gov-murman.ru