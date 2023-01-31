СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов противКредитный рейтинг Мурманской области вновь подтверждён со стабильным прогнозом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.23 15:30

На Севере – жить: новые пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» появятся в трех муниципалитетах Мурманской области в 2023 году

О новых пространствах, которые будут созданы в рамках стратегического плана «На Севере – жить», на заседании регионального правительства рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.  

«Пространства, которые объединяет концепция «СОПКИ», уже хорошо знакомы жителям Мурманской области. В 2022 году к уже открытым проектам добавили современные молодёжные залы «СОПКИ.СПОРТ», в этом – создадим новые точки притяжения для заполярных семей», – отметила вице-губернатор.

Новые пространства, объединенные единой концепцией, появятся в Мурманске, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск. Выбор муниципалитетов не случаен: зачастую именно в военных гарнизонах молодые мамы, оказываясь вдали от родных и друзей, сталкиваются с дефицитом общения и нуждаются в поддержке.

Работа пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» будет построена сразу в нескольких направлениях. Так, здесь можно будет отдохнуть, обсудить с такими же мамами вопросы, касающиеся воспитания или ухода за ребенком, получить консультацию специалиста или поучаствовать в семейном мероприятии. Организация пространства и его оснащение предусматривают возможность проводить большое количество разноплановых мероприятий – от мастер-классов и совместных кинопросмотров до практических лекций и семинаров с участием профильных экспертов.

Ещё одно важное направление работы пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» – социальная поддержка заполярных семей, которая подразумевает решение проблем «под ключ», межведомственное взаимодействие и проактивную помощь. Одной из задач проекта также является профилактика семейного неблагополучия, для этого в новых пространствах специалисты из различных сфер смогут оказывать индивидуальные и групповые консультации по самым разным вопросам.

«В 2022 году по решению губернатора в Мурманской области начал работу Центр поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО. На базе новых пространств «СОПКИ.СПОРТ» кураторы продолжат «вести» семьи по всем направлениям, решая большой спектр задач», – подчеркнула Елена Дягилева. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вице-губернатор отметила, что с просьбой открыть новые комфортные пространства для общения и решения различных жизненных ситуаций в небольших, отдавленных муниципалитетах и ЗАТО к главе региона северяне обращались на встречах и в личных обращениях. «СОПКИ.СЕМЬЯ» наряду с новыми залами «СОПКИ.СПОРТ» позволят расширить возможности жителей региона в части организации досуга и повышения качества жизни.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
Ольге Курзатовой, "педагогу"
29.01.23 21:47
Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:00«Экспроприатор». Художественный сериал, 14 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для держателей Единой карты жителя Мурманской области проезд в общественном транспорте будет дешевле-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 92 копейки, евро укрепилось на 52 копейки-PRO Энергетику (18+)Оленегорский участок филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск стал лучшим по итогам 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика