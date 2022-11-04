«На Севере – жить!»: новым резидентом АЗРФ стал проект комплекса придорожного сервиса в Ловозере

Зарегистрирован 177-й резидент Арктической зоны РФ от Мурманской области. Им стала специальная проектная компания ООО «АТЛАС-Ловозеро», созданная Корпорацией развития Мурманской области и ООО «Ивекта-групп» для совместной реализации проекта создания комплекса придорожного сервиса в Ловозере.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, основной целью инвестиционного проекта в Ловозере является создание комплекса придорожного сервиса «ATLAS», включающего в себя модульную АЗС, электрозарядную станцию для электромобилей и кафе. Также в рамках проекта будет обустроена площадка для размещения сопутствующих сервисов для автовладельцев. Объем инвестиций в проект составит порядка 30 млн рублей, всего будет создано 6 новых рабочих мест.

Совместный инвестиционный проект Корпорации развития Мурманской области и ООО «Ивекта-групп» реализуется по системе проектного финансирования в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Придорожный комплекс будет расположен на въезде в село Ловозеро, планируется, что он будет готов принять первых посетителей во второй половине 2023 года. Однако сроки ввода объекта в эксплуатацию могут быть скорректированы по результатам инженерных изысканий и получения условий технологического присоединения.

Фото: https://gov-murman.ru