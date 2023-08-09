На Севере – жить: почти 4000 северянок получили зарплату мамы, а 747 родителей – сертификат на региональный материнский капитал

В рамках оперативного совещания правительства, которое состоялось 7 августа, исполняющий обязанности министра труда и социального развития Игорь Шипилов доложил о результатах реализации плана «На Севере – жить» за первое полугодие 2023 года.

В блоке «Социальная поддержка» профильным ведомством реализуются 15 мероприятий, основная задача которых – повышение качества жизни отдельных категорий граждан. Программы направлены на содействие занятости, снижение уровня бедности, повышение демографических показателей, создание доступной среды, благоустройство территорий учреждений социального обслуживания.

Важным показателем за первое полугодие 2023 года в части содействия занятости стало снижение уровня регистрируемой безработицы.

«Мы перевыполнили план и достигли значения в 0,64%, при среднероссийском уровне безработицы 0,7%. И у нас есть убеждение, что мы сможем такой показатель сохранить до конца года», — подчеркнул Игорь Шипилов.

Также в ходе реализации регионального плана удалось достичь значительных результатов в трудоустройстве выпускников учреждений среднего профессионального и высшего образования, обратившихся в кадровые центры Мурманской области. Глава ведомства подчеркнул, что ведётся активная работа по поддержке востребованности наших выпускников на рынке труда, а те ребята, которые приезжают в регион после обучения или сейчас завершают его, получают работу. Если план по доле трудоустроенных юных специалистов на начало 2023 года по данному показателю составил 50% от общего числа обратившихся в кадровые центры, то фактически на 1 июля трудоустроено 88% молодых специалистов.

Во время «прямой линии» с губернатором жителями региона была дана положительная оценка такому проекту как «Работа рядом», который также реализуется в рамках содействия занятости северян. Цель данного проекта подразумевает организацию временного трудоустройства безработных граждан, студентов и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

«В этом году мы сделали акцент на трудоустройство подростков. Планируется трудоустроить 4,3 тысячи юных северян. Всего в рамках программы за первое полугодие уже нашли работу более 3,3 тысячи, к концу года планируем трудоустроить 5 тысяч участников проекта. По поручению губернатора проект «Работа рядом» стал круглогодичным, а приоритетное право при трудоустройстве получили дети из семей участников специальной военной операции», — отметил и.о. Игорь Шипилов.

Весной этого года, по предложению губернатора Андрея Чибиса, на базе областного центра занятости открыт отдел службы сопровождения «Курс на Север». Это проект по привлечению в регион специалистов, которых сложно найти на местном рынке труда. По итогам его работы за 3 месяца трудоустроено 17 человек из 28 обратившихся. 67 высших учебных заведений из других регионов уже откликнулись на запрос о сотрудничестве в рамках проекта.

Ещё одной темой доклада стала реализация социальной поддержки отдельных категорий северян в рамках стратегического плана. Более 2,7 тысячи семей Мурманской области получили «подарок новорожденному» – подарочный набор при рождении малыша. Сертификат на региональный материнский капитал за 6 месяцев текущего года получили 747 родителей. Ещё одна важная программа по соцподдержке северян с детьми – это зарплата мамы. За аналогичный период выплату в размере чуть более 17 тысяч рублей получили почти 4 тысячи северянок.

В соответствии с государственной программой «Доступная среда» в регионе оборудованы 377 из запланированных 379 объектов.

С целью улучшения условий пребывания подопечных в организациях соцобслуживания в 2 комплексных центрах проведены работы по ремонту и благоустройству территорий: завершен ремонт фасада здания центра в Полярных Зорях, заасфальтирована территория Мончегорского комплексного центра.

В завершении и.о. министра труда и социального развития отметил, что в 2023 году запланировано обновить 9 из 13 отделений центров поддержки семей мобилизованных северян и участников специальной военной операции, сообщило Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru