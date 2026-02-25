Соблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населенияВ Мурманской области упростили трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью
Мурманская область. Арктика (16+)25.02.26 17:00

«На Севере – жить!»: Полярная Олимпиада-2026 объединит более 6,5 тысячи спортсменов и 32 тысяч зрителей

Вчера в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области министр спорта Светлана Наумова анонсировала дату старта и программу ключевого спортивного события региона – Полярной Олимпиады.

«Торжественное мероприятие, посвящённое 91-му международному традиционному Празднику Севера и 66-му Празднику Севера учащихся, состоится 1 марта в Ледовом дворце Мурманска. Программа мероприятия будет представлена захватывающим музыкальным марафоном, отражающим ключевые события Советского и Российского спорта», – отметила Светлана Наумова.

В программе торжественной церемонии: поднятие флага, парад участников и зажжение чаши огня Полярной Олимпиады. На сцену выйдут танцевальные коллективы, гимнасты, акробаты и представители волонтерского движения. Завершится концерт массовым флаговым шоу. Все желающие посетить мероприятие должны пройти обязательную предварительную регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено. Дополнительно будет организована онлайн-трансляция.

Глава профильного ведомства отметила, что в рамках 91-го международного традиционного Праздника Севера пройдет 12 мероприятий по 9 видам спорта. Как и в предыдущие годы, в регионе состоятся не только областные, но и всероссийские соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному и конькобежному спорту, хоккею с мячом.

Ярким событием Праздника Севера станет 52-й Мурманский лыжный марафон по программе Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet». Соревнования пройдут 28 и 29 марта в Долине Уюта. Так, на двухдневную лыжную гонку уже зарегистрировались более 2300 лыжников из 302 городов России, а также из Германии, Словакии и Республики Беларусь. 29 марта состоится Детский лыжный марафон.

«Дистанция 3-го Детского марафона составит 600 метров, пройдет по периметру лыжного стадиона спорткомплекса «Долина Уюта» с использованием основных участков стартовой и финишной зоны – все как на взрослых стартах. На финише юные участники получат из рук знаменитых спортсменов памятные медали и подарки», – поделилась министр спорта.

Все желающие принять участие в Детском лыжном марафоне Праздника Севера должны пройти подготовку под руководством квалифицированных детских тренеров. Более подробную информацию о записи на тренировки можно получить в группе лыжного марафона в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону 8-996-185-80-23, Городецкая Мария Сергеевна (тренер).

По программе 66-го Праздника Севера учащихся пройдут соревнования по горнолыжному, конькобежному и парусному спорту, лыжным гонкам, хоккею с мячом, национальным видам спорта, сноуборду и санному спорту, фристайлу, биатлону и фигурному катанию на коньках. Для зрителей соревнований будет организована обширная спортивно-развлекательная программа. В малой Долине Уюта откроется «Саамская деревня». Северяне смогут прокатиться на оленьих упряжках, посетить загон с хаски, поиграть в саамский футбол.

В завершение доклада Светлана Наумова напомнила, что с подробной программой Полярной Олимпиады жители и гости региона могут ознакомиться на портале «Наш Север», на сайте министерства спорта Мурманской области, а также в социальных сетях Министерства и Центра спортивной подготовки Мурманской области.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562750/#&gid=1&pid=1

