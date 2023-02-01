На Севере – Жить: развитие спортивной инфраструктуры и новые возможности для активных северян

В рамках вчерашнего заседания правительства Мурманской области заместитель губернатора Елена Дягилева подвела итоги реализации мероприятий регионального стратегического плана «На Севере – Жить» в спортивной сфере.

«В регионе готовятся к открытию сразу два крупных спортивных объекта – физкультурно-оздоровительные комплексы в Заозерске и Кандалакше. Помимо этого, в 2022 году проведены работы по модернизации и развитию спортивной инфраструктуры в пяти муниципалитетах и созданы семь новых пространств «СОПКИ.СПОРТ», – отметила вице-губернатор.

В минувшем году модернизация была проведена в спортшколах Мончегорска, Оленегорска и Ревды, а также универсальном спортзале в Снежногорске. Работы завершены на лыжной трассе в Заполярном и лыжной базе в Полярных Зорях. Кроме того, в рамках плана «На Севере – Жить» все 64 катка региона были подготовлены и залиты к началу зимнего сезона.

В 2023 году в регионе наряду с реализуемыми программами появится нескольких новых проектов для развития массового и профессионального спорта. Для любителей зимнего плавания в Мурманске, Мончегорске и Оленегорске установят модульные комплексы для переодевания и обогрева. В общеобразовательных школах будет запущен проект «За самбо», а профессиональные биатлонисты получат возможность совершенствовать свои навыки с появлением новых пневматических тиров в Мурманске и Североморске.

Продолжится работа и в отношении школьного спорта. На сегодняшний день успешно действуют 119 спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях региона. В этом году планируется увеличить их число до 140. Для популяризации здорового образа жизни среди других категорий северян в рамках стратегического плана в Мурманской области реализуются проекты «Час здоровья» и «Бодрое воскресенье», которые позволяют посещать бесплатные сеансы плавания и тренировки в разных муниципалитетах области.

Большой отклик от северян получил новый подход к проведению в регионе массовых мероприятий. 19 событий разного масштаба и направленности объединили более 30 тысяч спортсменов и болельщиков. Среди самых ярких – «Праздник Севера», закрытие спортивного зимнего сезона «Север на волне», Кубок Арктики по мотофристайлу, а также серия фестивалей спортивной направленности.

«Новая спортивная инфраструктура парка «Патриот» позволит провести в Мурманской области ряд новых событий. Ближайшее – «Гонка Героев» – пройдёт уже 25 марта в рамках Праздника Севера. В дальнейшем площадка близ Кильдинстроя станет традиционным местом проведения ярких, экстремальных мероприятий для северян и гостей региона», – отметила Елена Дягилева.

Говоря о поддержке профессионального спорта, заместитель губернатора отметила достижения заполярных футболистов – «золотой дубль» клуба «Север», одержавшем победу на чемпионате СЗФО и на Кубке СЗФО в текущем сезоне. Напомним, в рамках плана «На Севере – Жить» была организована работа по возрождению футбольного клуба: команда получила поддержку в размере 20 млн рублей.

Как отмечает региональное Министерство спорта, правительством Мурманской области также оказывается поддержка молодёжной хоккейной команде «Арктика», хоккейному клубу «Мурман» и баскетбольной команде «Севербаскет».

Фото предоставлено пресс-службой КАЭС.