Мурманская область. Арктика (16+)29.08.25 16:30

На Севере – жить, учиться, работать: на традиционной «августовке» представили экономический потенциал Мурманской области

Заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова вчера приняла участие в августовском совещании работников образования, рассказала о профессиональных возможностях, которые сегодня открыты для молодёжи, ключевых проектах и сотрудничестве с крупными компаниями Заполярья.

«Развитие инвестиционного потенциала и создание новых производств на территории региона – это вклад в будущее. Реализованные проекты не только окажут вклад в увеличение налоговой базы Мурманской области, но и обеспечат высокооплачиваемой работой на современных объектах сегодняшних студентов, что положительно скажется на ключевой цели нашей работы в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!», – отметила Светлана Панфилова.

Благодаря реализации инвестиционных проектов за последние 6 лет на территории Мурманской области уже создано 9,5 тысячи рабочих мест, в планах – увеличить эту цифру до 42 тысяч.  Напомним, что инвестиционный портфель Мурманской области включает более 300 проектов с потенциалом вложений свыше 3,2 триллиона рублей в ближайшие 10 лет.

В рамках своего выступления вице-губернатор представила ключевые предприятия Мурманской области, которые на сегодняшний день являются основными работодателями и партнерами региона, обеспечивают студентов практикой и работой, а также активно вкладываются в развитие заполярных территорий. Отдельное внимание – работе по повышению информированности молодёжи о ключевых проектах и компаниях. Она организована совместно с Корпорацией развития Мурманской области при поддержке предприятий. Так, для ребят регулярно проводятся экскурсии, профтуры, позволяющие увидеть, как реализуются масштабные проекты, инвест-уроки. Кроме того, идёт работа по подготовке кадров для инвесткоманды региона в сотрудничестве с опорным вузом.

Как отметила вице-губернатор, сегодня благодаря инициативам главы региона Андрея Чибиса, их активному продвижению и поддержке федерального центра в Мурманской области созданы все условия, чтобы молодые люди жили, учились, работали на Севере, развивали русскую Арктику и принимали участие в реализации стратегических проектов, важных не только для Заполярья, но и для всей страны.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552469/#&gid=1&pid=1

Комментарии

-

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
