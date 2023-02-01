На Севере – Жить: в 2022 году 179 семей получили сертификаты по программе «Свой дом в Арктике»

В рамках реализации плана «На Севере – Жить» в части жилищного строительства выделены следующие приоритетные направления: стимулирование индивидуального жилищного строительства, улучшение жилищный условий жителей ЗАТО, создание комфортного и доступного жилья, улучшение жилищных условий семей и повышение качества городской среды.

Основная цель реализации мероприятий первого приоритета заключается в создании реальной возможности улучшения жилищных условий жителей Мурманской области, в том числе многодетных семей, получивших земельные участки, и участников программы «Арктический гектар».

Один из основных инструментов для стимулирования индивидуального жилищного строительства в регионе является программа «Свой дом в Арктике». По итогам 2022 года Министерством строительства Мурманской области было выдано 179 сертификатов на сумму более 200 миллионов рублей. За январь текущего года выдано ещё 11 сертификатов.

Список потенциальных участников программы постоянно меняется, исходя из пожеланий жителей Мурманской области. Так, в декабре внесены изменения в нормативно-правовые акты, по которым в перечень включены участники СВО всех категорий, ветераны и инвалиды боевых действий, их супруги и близкие родственники. Для этих категорий, а также для врачей и учителей, размер выплаты увеличен до 1,5 миллиона рублей.

«Андрей Владимирович, по вашему решению, в настоящее время подготовлены изменения, устанавливающие увеличение срока реализации сертификата на строительство дома до 36 месяцев и до 18 месяцев на приобретение домокомплекта. А также изменения, исключающие любые возможные ограничения на получение выплаты. Получить сертификат смогут владельцы всех земельных участков, позволяющих строить жилые дома», – прокомментировал заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Одной из важных частей плана «На Севере – жить» является Реновация ЗАТО. Так, по итогам 2022 года полностью завершены работы на 203 объектах в 9 населенных пунктах: отремонтировано 110 квартир, 4 лестницы, демонтировано 17 аварийных домов, утеплено 3 торца двух домов и произведен капитальный ремонт 69 видов работ в 40 домах.

C 2023 года на территориях ЗАТО планируется начало второго этапа капитального ремонта СОШ №12 в Североморске, реконструкция ДК «Восход» в Никеле, начало строительства крытого бассейна в Североморске, Дома культуры в Алакуртти и здания начальной школы (пристройки) на 250 мест в Печенге. На строительство данных объектов из средств федерального бюджета на 2023 год выделено 584,7 миллиона рублей.

В рамках создания комфортного и доступного и жилья в 2022 году началось проектирование трех домов в Мурманске и приступили к строительству еще трех домов в Мурманске, Умбе и Зеленоборском. В 2023 год планируется приступить к строительству еще восьми домов с вводом объектов в эксплуатацию в 2023 – 2024 году в Мурманске. Итого в период 2023-2025 годов планируется при непосредственном участии правительства Мурманской области обеспечить ввод 13 МКД, общей площадью жилых помещений 49251,17 кв. метров.

В целях улучшение жилищных условий и повышение качества городской среды в 2022 году было выделено 62,9 миллиона рублей на снос пустующих жилых домов, в первую очередь представляющих опасность для жизни и здоровья населения – снесено 38 объектов.

199 семей получили выплаты на общую сумму 141,7 миллиона рублей. В 2023 году планируют улучшить жилищные условия еще 394 семьи.

В государственной программе Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» принимают участие более 300 молодых семей, которые ожидают очереди для получения социальной выплаты.

«Хочу отметить, что согласно условиям программы, участие молодых семей ограничивалось предельным возрастом супругов до 36 лет, по этой причине около 10 семей ежегодно исключались из числа участников и не могли быть включены в списки претендентов на получение выплат в связи с достижением предельного возраста. Правительством Мурманской области в 2022 году было принято решение о выделении социальной выплаты таким семьям за счет областного и местного бюджетов», – пояснил Алексей Лыженков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2023-2025 годах реализация данного мероприятия будет продолжаться. В областном бюджете на эти цели ежегодно предусмотрено 48,5 миллиона рублей.

«Главное в Арктике – люди. На это твердое убеждение опирается правительство Мурманской области при реализации стратегического плана «На Севере – Жить». Тому подтверждение – предложения и мнения тысяч северян по улучшению качества жизни на Севере, которые нашли отражение в этом ключевом документе. Результат совместной работы – благоустроенные дворы и общественные территории, детские площадки и скейт-парки, современные молодежные пространства, отремонтированные школы и новые детские сады. Важно, что план «На Севере – Жить» не закостенелый документ. Он актуализируется исходя из запросов меняющегося времени. Люди видят изменения, они им рады. Об этом можно судить по обратной связи от жителей региона. Уверена, программа и дальше будет подтверждать свою эффективность», – подчеркнула сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова, которая принимала участие в заседании правительства Мурманской области с помощью видео-конференц-связи.